Asti-Cuneo: "Meno chiacchiere e qualche spiegazione in più a un territorio che da tanti anni attende l'autostrada"

C'è anche Uniti per Alba, coalizione di opposizione nel Consiglio comunale della capitale delle Langhe, tra quanti in queste ore prendono posizione dopo l'esito del confronto tenuto ieri nella capitale in merito all'iter di approvazione del tronco Verduno-Cherasco dell'autostrada Asti-Cuneo.

"È notizia di ieri – scrive il gruppo – dell'incontro avvenuto a Roma con i rappresentanti della Regione, Provincia e Comune di Alba coi rappresentanti del Ministero della Cultura e della Sovrintendenza. Non è dato sapere nel dettaglio, al momento, le motivazioni della bocciatura e quindi del parere negativo da parte del MiC del lotto Verduno/Cherasco. Sarebbe opportuno che chi era presente all'incontro fornisse spiegazioni e non nascondesse i problemi sotto il tappeto. Solo un mese fa si brindava al parere del Ministero dell’Ambiente, ma l’iter è tutt’altro che completato e occorrerebbe una maggiore serietà nell’affrontare questo problema".