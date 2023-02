Il bus che piace a Bra: i dati definitivi confermano il successo dell’iniziativa Viaggiagratis

Dal 10 ottobre 2022 è in vigore a Bra la nuova conurbazione dei bus urbani, con modifiche su tutte le linee. Nella stessa data è partita anche l’iniziativa ViaggiaGratis che prevedeva, per tre mesi, la gratuità del servizio per i maggiorenni residenti nei comuni della conurbazione. Terminato questo periodo, sono ora disponibili i dati sulle utenze: abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente Daniele Demaria di commentarli.

Confrontando il periodo del ViaggiaGratis (10 ottobre – 10 gennaio) con il medesimo dello scorso anno, si osserva un incremento di più del 20% per la linea 2 (Sanfre-Verduno Ospedale), 4 (Cherasco-Bra) e 7 (Pocapaglia-Bra). Incremento, al 9%, anche per la linea 1 (che si somma alla linea 2 nel tratto Bra-Verduno Ospedale) e del 13% per la 6 (Pocapaglia – San Michele – Bra). La nuova linea 3, oltre a essere partita con un mese di ritardo, non è invece confrontabile con le linee 3 e 5 precedenti di cui è la fusione. "Si tratta infatti della linea meno utilizzata in quanto serve due tra le frazioni meno popolose ma rappresenta tuttavia un importante servizio per chi non ha la disponibilità di un’auto privata, come ad esempio diversi anziani. É altresì una navetta interna alla città nel suo tratto centrale. Per questa stiamo ipotizzando in futuro un servizio a chiamata qualora i dati di frequentazione restassero molto bassi".

Guardando in generale i dati, Demaria commenta: "Questi incrementi per tutte le linee non sono sostanzialmente differenti da quelli che risultano dal confronto con il 2019 (periodo pre-covid). Sarà importante ora confrontare lo stesso periodo del prossimo anno, non soggetto ad agevolazione. I passaggi gratuiti infatti sono stati superiori ai 25.000: molte persone hanno potuto provare il nuovo servizio della conurbazione e dai primi dati relativi agli abbonamenti registriamo un incremento degli utilizzatori che lo hanno scelto stabilmente".



"Siamo soddisfatti dei risultati che attestano un gradimento da parte degli utenti del nuovo servizio, soprattutto per quanto riguarda la tratta per l’ospedale, rafforzata con un bus ogni mezz’ora. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di far provare i bus a una fascia di popolazione che di solito non lo utilizza, preferendo la propria auto. Sarà però importante lavorare ancora per incrementare ulteriormente l’interesse in un contesto dove il veicolo privato resta spesso ancora l’opzione principale, sebbene stia crescendo l’interesse a soluzioni alternative che è dovere dell’Amministrazione pubblica sostenere. Va in questo senso un incontro con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori che si terrà lunedì 13 febbraio. In quest’occasione cercheremo di individuare insieme ulteriori soluzioni di mobilità sostenibile e nuovi percorsi ciclabili cittadini".