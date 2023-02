Caraglio farà richiesta per entrare in Fondazione Artea come socio fondatore

La domanda di ammissione sarà presentata dal sindaco al Consiglio dei fondatori della fondazione che attualmente è presieduta dal presidente della Regione Alberto Cirio.



Un passaggio che era stato inserito tra gli ordini del giorno urgenti dell’ultimo consiglio. Un ingresso nel collegio ritenuto importante dall'amministrazione comunale caragliese per determinare, come si legge nel verbale di deliberazione del consiglio, “le linee generali dell’attività della Fondazione anche nella prospettiva di una eventuale futura gestione del Filatoio Rosso in capo alla Fondazione Artea.”