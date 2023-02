Cuneo, il viadotto Soleri è sicuro? ANAS: "Attenzione alta, valuteremo necessità di sistemazione"

Qual è lo stato ‘di salute’ del viadotto Soleri di Cuneo? Si può affermare con sicurezza che non esistano situazioni di ammaloramento e trascuratezza tali da ingenerare rischi e pericoli per la sicurezza dei cittadini?



Sono queste le domande che pone alla sindaca Patrizia Manassero il consigliere comunale Giancarlo Boselli in un’interpellanza presentata negli scorsi giorni, e che verrà discussa nel consiglio comunale di febbraio. Secondo il capogruppo degli Indipendenti il viadotto risulta “indispensabile per ogni tipo di trasporto su strada e soprattutto per quello ferroviario”, ed è quindi d’interesse pubblico conoscere le condizioni. Inoltre, torna a ricordare all’interno del documento, senza una vera pista ciclabile sul viadotto manca un vero raccordo con la città.





Anas: "Il viadotto è storico, quindi particolarmente attenzionato"

L’argomento del viadotto Soleri e degli interventi di messa in sicurezza era passato in consiglio comunale e salito agli onori della cronaca cittadina già nel corso del 2021. Il MoVimento 5 Stelle – allora forza rappresentata in consiglio - aveva interpellato il sindaco Federico Borgna e la giunta puntando il dito contro ANAS, a detta dei consiglieri pentastellati ‘disinteressata alla salute dei cittadini’. Già nel 2020, infatti, la Provincia aveva ricevuto dal Ministero - nell’ambito del programma di messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po - 11 milioni di euro per la sistemazione del viadotto (inserito sin dal 2007 nei beni di interesse nazionale), ma i lavori non erano mai partiti.



Se fino al 2021 la gestione del viadotto risultava essere – per la natura stessa del ponte, sia ferroviario che stradale – in concomitanza tra Comune e RFI, nel maggio dello stesso anno è stata acquisita da ANAS. Che abbiamo interpellato per l’occasione: “Crediamo sia giusto lasciare ampio spazio alla risposta in consiglio comunale – ci dicono – ma possiamo assicurare che il viadotto Soleri, essendo un ponte storico, catalizza più attenzione del normale da parte nostra. Da quando è stato preso in carico da noi è soggetto a ispezioni ricorrenti ogni mese e a una ancor più approfondita una volta l’anno, realizzata nel 2022 assieme ai tecnici del settore ferroviario: stiamo valutando l’eventuale necessità di realizzare interventi di sistemazione, ma il fatto che il transito sia di treni che di automobili sia permesso dovrebbe già sedare la maggior parte dei dubbi in merito”.