Anche a Cuneo il ricordo del questore di Fiume Giovanni Palatucci, "Giusto tra le Nazioni"

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio, presso l'ingresso dell’Ufficio Immigrazione in via Roero a Cuneo, si è svolta una cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, medaglia d’oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani.

L’iniziativa si è svolta all’esterno della Questura, dove già da qualche anno sono state poste una targa celebrativa e un’opera raffigurante un ulivo stilizzato.

Alla cerimonia, officiata dal questore e dal cappellano della Polizia di Stato, hanno partecipato il prefetto Fabrizia Triolo, personale della Polizia di Stato, appartenenti all’A.N.P.S., rappresentanti delle altre forze di polizia, nonché una delegazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di Cuneo, Andrea Fiore.