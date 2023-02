A Cuneo una partecipata serata sulla tragedia delle foibe

Ha aperto la serata Enzo Tassone dell’Associazione Paracadutisti d’Italia che ha anche ospitato l’evento ricordando l'importanza del Giorno del Ricordo.

Successivamente è intervenuto Denis Scotti, presidente del Comitato 10 Febbraio ringraziando i presenti e dando alcuni numeri sulle cerimonie in provincia, affermando: “Il consenso per ciò che rappresenta il Comitato 10 Febbraio aumenta di anno in anno. Fortunatamente anche gli iscritti, i simpatizzanti, e i dirigenti che danno un fondamentale contributo nelle diverse zone della provincia. Segno che il tema è condiviso e che il lavoro svolto, in nome del ricordo dei Martiri delle foibe e degli esuli, è fondamentale. Abbiamo tutti sotto gli occhi i drammatici fatti della guerra e siamo consci che avvenimenti del genere non devono più capitare”.

Ha preso parola il generale Antonio Zerrillo dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra e ha dato una lezione di storia sugli avvenimenti che hanno colpito il confine orientale italiano, dagli infoibamenti del 1943 fino a quando, col trattato di pace, Trieste è tornata finalmente italiana. Intervento importante quello del generale Zerrillo perché arriva da una persona preparata e capace che ha ricordato a tutti cosa significa l’amor patrio.

Ha concluso la serata l’onorevole Monica Ciaburro, vicepresidente della Commissione Difesa in Parlamento che ha affermato: “Voglio fare i miei complimenti per l’iniziativa volta a ricordare la tragedia dei Martiri delle foibe e dell’esodo. A tutela della memoria di questi eventi accaduti in quei drammatici anni ho presentato una proposta di legge dal titolo 'Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei Martiri delle foibe'. Con questa legge si vuole finanziarie progetti volti a valorizzare le attività di tutti i soggetti coinvolti nel ricordo del 10 febbraio ma non solo: digitalizzare il ricordo degli esuli che oggi continuano a raccontare la verità sui fatti accaduti e in questo modo preservare le testimonianze dirette. Una pagina di storia che deve essere universalmente riconosciuta, raccolta, diffusa e valorizzata dando piena dignità ad un trascorso storico che per troppo tempo è stato sminuito da attacchi ideologici negazionisti e revisionisti”.