Edilizia scolastica: 20 milioni di euro per interventi su Alba, Bra e Grinzane Cavour

Alba, Bra e Grinzane Cavour: per l'area di Langhe e Roero, sono questi i Comuni presso i quali sono previsti interventi in ambito scolastico, finanziati grazie al P.N.R.R., presentati ieri, giovedì 9 febbraio, nella sede della Provincia di Cuneo.

Gli obiettivi, illustrati dal presidente della Provincia Luca Robaldo - intervenuto insieme al consigliere Davide Sanazzaro (delegato per l'edilizia scolastica), Pietro Danna (delegato allo sport e alle politiche giovanili) e a Fabrizio Freni (dirigente della Provincia Settore Edilizia scolastica) - comprendono la realizzazione di scuole nuove ed efficienti, l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici scolastici esistenti e la realizzazione di nuove palestre aperte anche alla fruizione da parte del territorio.

Sul totale di circa 80 milioni di euro (derivanti da fondi P.N.R.R. e risorse proprie) che nel biennio 2022-2023 la Provincia di Cuneo destinerà a cantieri - già aperti o da avviare - per interventi di edilizia scolastica, la cifra destinata a Langhe e Roero ammonta a poco più di 20 milioni di euro.

Tra i 5 nuovi plessi scolastici che verranno realizzati nella Granda c'è la nuova sede dell’Istituto scolastico Guala di Bra, finanziato da P.N.R.R. e da un avanzo di amministrazione per la cifra complessiva di 12.134.650,84 euro. Le aule e i laboratori realizzati saranno in tutto 47, su una superficie di 7.700 mq, per accogliere 900 alunni. La gara d’appalto è in corso e i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2026.

Restando nella Città della Zizzola, l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione "Mucci" beneficerà di una nuova palestra, da realizzarsi entro la stessa scadenza. Il costo ammonta a 1.828.000 euro, con finanziamento P.N.R.R. (Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - finanziato dall'Unione Europea - Next Generatione EU).

Stessa linea di finanziamento e stesso termine per i lavori anche per la nuova palestra di Alba a servizio dei Licei "Gallizio" e "Cocito", per un importo previsto di 2.430.000 euro.

Un altro intervento riguarda la sede del Liceo Artistico “Pinot Gallizio”, con i lavori - in corso di esecuzione - di recupero del piano secondo (sottotetto) per la realizzazione di laboratori didattici, finanziati con un avanzo di amministrazione per 1.400.000 di euro.

A livello di adeguamenti antisismici, oltre che di efficientamento energetico, sono già in corso i lavori presso l’I.I.S. "Umberto I" - Sezione associata I.P.A. "Barbero" di Grinzane Cavour. L'Agraria del paese langarolo godrà di uno stanziamento di poco più di 2 milioni di euro, ottenuti dal P.N.R.R. attraverso GSE, Gestore dei Servizi Energetici.

Tra gli altri interventi, 150.000 euro sono stati spesi per i lavori già conclusi di adeguamento normativo presso il Liceo Classico, Scientifico e Linguistico "Giolitti-Gandino" di Bra, e altri 66.000 serviranno per lo stesso istituto al fine di effettuare una manutenzione straordinaria all'impianto di rilevamento dei fumi.

A chiudere il quadro, i 400.683,67 euro necessari per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli Istituti scolastici superiori albesi.