"Farina di grillo? No, grazie". I panificatori della Granda prendono posizione sulla novità Ue

Farina di grillo? Non ai nostri clienti. E’ quanto ribadisce l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, che con una nota prende posizione in merito a un tema che molto ha fatto discutere nelle ultime settimane: la possibilità di utilizzare anche nella produzione del pane e dei prodotti da forno la polvere di Acheta Domesticus (grillo domestico), autorizzata come previsto dal Regolamento di esecuzione 2023/5 della Commissione Europea.



"Non si può chiudere la strada al futuro – manda a dire l’associazione presieduta da Piero Rigucci –, ma dobbiamo far tesoro del passato. Per noi panificatori artigiani il pane è 'farina di grano tenero o farina rimacinata di grano duro, acqua, lievito e sale’. E' quanto noi intendiamo continuare a proporre ai nostri affezionati clienti: ingredienti di altissima qualità abbinati a una sapiente ed eccellente professionalità".