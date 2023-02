Gancia (Lega): "Ricordiamo le foibe, ma anche gli orrori in Ucraina e Iran"

"In questo “giorno del ricordo” il mio pensiero va alle vittime delle Foibe ma anche alle decine di migliaia di persone costrette all’esodo giuliano-dalmata, ai sopravvissuti, ai discendenti, molti dei quali trovarono rifugio in Italia e a cui va la nostra solidarietà e fratellanza. Per loro e per le nuove generazioni abbiamo il dovere politico e umano di non dimenticare la sanguinosa repressione contro migliaia di italiani uccisi e gettati nelle profonde cavità naturali del Carso dalle milizie del maresciallo Tito".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.



"Ma oggi ricordiamo anche gli orrori dei nostri giorni, un orrore che non risparmia i civili, le donne e i bambini, in Ucraina e in Iran. Ogni comunità custodisce la memoria delle proprie esperienze più strazianti e le proprie ragioni storiche. Ma è dal riconoscimento reciproco e unitario delle atrocità che bisogna ripartire per favorire il dialogo e la pace tra i popoli, le persone, le culture".