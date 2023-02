Giorno del Ricordo: Mondovì ha commemorato la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione da parte delle scuole di Mondovì alle celebrazioni del Giorno del Ricordo per rendere omaggio ai martiri delle foibe e alle vittime innocenti delle vendette militari e ideologiche avvenute tra Venezia Giulia, Istria e Dalmazia tra il 1943 e il 1945. Seimila le vittime accertate (molte di più quelle presunte) e circa trecentomila gli esuli costretti a emigrare in altre parti d’Italia, Monregalese compreso.

“Una tragedia civile e sociale che non dobbiamo dimenticare", ha detto il sindaco Luca Robaldo , che ha poi condiviso con i presenti le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedicò a questa giornata nel 2022: " Il Giorno del Ricordo onora una pagina drammaticamente buia della nostra storia recente rimasta sottaciuta per troppi anni. È dovere morale della politica e della società tutta, allora, riflettere sugli orrori compiuti senza strumentalizzazioni e speculazioni e con la giusta contestualizzazione storica. Ringraziamo le scuole che hanno partecipato attivamente alla commemorazione, le associazioni d’Arma e tutti i presenti”.

LA MOSTRA

Un viaggio che dà voce alla storia di un’intera comunità che è riuscita a integrarsi nella realtà torinese, pur mantenendo vivo nel tempo il significato delle proprie origini. Il progetto da cui è nata la mostra è stato realizzato dall’ Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino (Istoreto), in collaborazione con il Comitato torinese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (A.N.V.G.D.).

L’esodo di gran parte della popolazione italiana dell’Istria di Fiume e della Dalmazia, rappresenta uno dei passaggi più travagliati della storia contemporanea italiana. Uno spostamento forzato di popolazione che ha coinvolto il 90% del gruppo nazionale italiano in terra jugoslava, costretto a lasciare la propria terra nativa e a dirigersi verso i territori italiani, dove trova posto all’interno dei molti campi profughi sparsi nella penisola, oppure migra verso mete più lontane come l’Australia o il continente americano. Una traiettoria che ha toccato in modo significativo anche Torino. Ed è proprio l’analisi della parabola dei profughi istriani fiumani e dalmati all’interno del contesto torinese che la mostra si propone di analizzare.

I pannelli costituenti la mostra sono integrati con documentazione libraria, storica ed artistica relativa all'esodo. Alcuni dei volumi esposti sul tema dell’esodo dal confine orientale saranno disponibili in biblioteca civica, sia per la consultazione in sede che per il prestito a domicilio, non appena conclusa la mostra. L‘ingresso è libero. Mostra: L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: Istriani, Fiumani e Dalmati a Torino a cura di Enrico Miletto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia - Comitato di Torino (A.N.V.G.D.)