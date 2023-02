Gli studenti del CFPCemon "dietro le quinte" del Museo dell'Automobile di Torino [FOTO E VIDEO]

Una giornata speciale e davvero unica per gli studenti del terzo anno del corso di Meccanica del CFPCemon "Ernesto Rebaudengo" di Ceva.

Lo scorso 26 gennaio, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare il Museo dell'Automobile di Torino "dietro le quinte".

Grazie a Davide Lorenzoni del MAUTO, i ragazzi hanno potuto compiere un vero e proprio viaggio attraverso le officine di restauro e le auto storiche, oltre a visitare gli spazi normalmente aperti al pubblico.

Un'iniziativa non casuale e che affonda le sue radici nel progetto nato in collaborazione con il team di "Mondovì e Motori" che, da due anni a questa parte, rende gli studenti protagonisti, dando loro la possibilità di restaurare auto d'epoca con l'aiuto di esperti del settore.

Nel corso della visita torinese gli studenti hanno avuto la possibilità anche di vedere in moto una Tipo 3 - Peugeot, ossia la prima vettura che circolò in Italia, prodotta dal 1891 al 1894.

Le sorprese non sono finite però, perché fino a maggio il MAUTO ospita la "The Golden Age of Rally" e, nel giorno della visita degli studenti del CFP-Cemon, era presente anche Fabrizia Pons, navigatrice torinese, che insieme insieme a Michelle Mouton detiene ancora il primato di primo e unico equipaggio femminile a vincere un rally mondiale, conquistato nel 1981 al Sanremo con l'Audi quattro.

"Ringriaziamo Davide, la direzione del MAUTO e tutto lo staff per la gentilezza e le professionalità con cui hanno accolto i nostri studenti" - commentano dal CFP Cemon - "Il progetto di Mondovì e Motori ha dato nuovi stimoli e grandi soddisfazioni ai nostri studenti di meccanica".

Lo scorso anno, dopo il restauro della prima vettura la Fiat X1/9, progetto nato da un'idea dell'imprenditore Enzo Garelli, e che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori “CFP Cebano Monregalese” e “Cigna – Baruffi – Garelli”, con il prezioso apporto di due “maestri” restauratori, quali si possono definire Stefano Mirto e Marino Musso, erano stati donati alle scuole importanti contributi a sostegno delle attività scolastiche.

"Stiamo valutando - anticipano dal CFP Cemon - di destinare queste risorse all'istituzione di una borsa di studio, le modalità e i dettagli sono ancora in fase di definizione e coinvolgeranno il comitato di Mondovì e Motori, ma riteniamo possa essere una giusta scelta per i nostri ragazzi!"

Intanto, questa settimana, ha preso avvio lo stage di due studenti del terzo anno del corso di Operatore meccanico, Lavorazione e montaggio componenti meccaniche del CFP Cemon sede di Ceva, presso l'Iveco Garelli.

Si tratta di Edoardo e Gianluigi che seguiranno il restauro ddella Topolino, storica utilitaria di casa Fiat, protagonista del progetto di quest'anno, seguendo in nei dettagli le varie fasi di restauro dell'auto.