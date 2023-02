In progetto un nuovo allevamento intensivo di suini ai confini del Roero: "Si continua a consumare suolo fertile?"

Ternavasso è una frazione del comune di Poirino (To), si trova in una zona a forte vocazione agricola tra Carmagnola, Ceresole, Pralormo, Monteu Roero e Santo Stefano Roero.

Riguarda quel tratto di campagna un progetto presentato alla città Metropolitana di Torino, relativo alla realizzazione di un grande allevamento di suini, in grado di ospitare fino a 8000 animali all’interno di ampi capannoni, a cui vanno aggiunte le opere collaterali, dunque le vasche per la raccolta liquami, magazzini, aree di manovra e altro.

Risulta evidente il notevole impatto di questa struttura, in una zona molto vicina al Roero, sia per il territorio, sia per gli abitanti, considerando che il consumo di suolo, in questo caso agricolo e di buona fertilità è una delle minacce più serie all’ambiente, con conseguenze che includono potenziale dissesto idrogeologico, alterazione del ciclo dell’acqua, esalazioni di odori e complicato smaltimento dei reflui.

A poca distanza dal sito interessato ci sono la storica abbazia di Casanova, il castello di Pralormo e il lago di Ternavasso oasi faunistica, senza contare molte aziende agrituristiche.

Ben 26 associazioni, di varie province, hanno firmato una lettera indirizzata alle autorità regionali – il primo nell’elenco è l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi – in cui si chiede di adoperarsi affinché il progetto non venga approvato.

L’appello, è stato inviato ovviamente ai sindaci di Ceresole d’Alba, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Pralormo e al Presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo.

La lettera:

Apprendiamo dagli organi di stampa che sarebbe stato presentato alla Città Metropolitana di Torino un progetto relativo alla realizzazione di un grande allevamento di suini in località Ternavasso del Comune di Poirino. L’impianto risulterebbe essere di dimensioni molto grandi, potendo ospitare 8.000 maiali all’interno di ampi grandi capannoni, cui vanno aggiunte tutte le opere necessarie (vasche per la raccolta dei liquami, aree di manovra, ecc.). Esprimiamo con la presente la nostra ferma opposizione al progetto, che presenta numerose criticità di tipo ambientale ma non solo:

1. La zona oggetto di intervento è caratterizzata da suolo agricolo di buona fertilità. Ci pare quindi inaccettabile promuovere ulteriori consumi di suolo, che potrebbero più proficuamente essere mantenuti a colture agricole.

2. Più in generale, il consumo di suolo è oggi considerato una delle più serie minacce che investono l’ambiente, nonché responsabile di eventi dalla portata potenzialmente devastante (dissesto idrogeologico, alterazione del ciclo dell’acqua, ecc.). L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) stima in circa 100.000 euro per ettaro il valore dei servizi ecosistemici forniti dal suolo, per cui anche da un punto di vista esclusivamente economico l’operazione presenta costi altissimi.

3. Nonostante le rassicurazioni, è probabile che l’allevamento creerà non pochi problemi a livello di esalazioni di odori, creando condizioni di profondo disagio per tutti gli abitanti e gli utilizzatori a vario titolo dell’area. Inoltre, nella zona prevista dall’insediamento sono operanti alcune strutture recettive, le quali, in caso di realizzazione dell’opera, andrebbero sicuramente incontro a problematiche forse irrisolvibili.

4. È risaputo come i liquami prodotti dagli allevamenti intensivi di maiali rappresentino un prodotto potenzialmente molto pericoloso; in questo caso le enormi quantità prodotte renderanno ancor più problematico il loro corretto smaltimento.

5. Un allevamento di queste dimensioni avrà altissime esigenze idriche: situazione questa che non può non preoccupare nell’ambito di un’area agricola caratterizzata da prodotti di eccellenza e nell’ottica di un probabile cambiamento climatico che renderà la risorsa acqua disponibile in quantità sempre minori.

6. In Piemonte è coinvolto da una grave epidemia di peste suina africana. È risaputo come la malattia venga favorita nella sua infettività da alte concentrazioni di animali; in queste condizioni, quindi, ci sembrerebbe molto più logico puntare su piccoli allevamenti, gestibili con maggior semplicità ed efficacia. Per le ragioni elencate, si chiede alle competenti Autorità regionali, della Città Metropolitana e comunali di adoperarsi affinché il progetto di cui sopra non venga approvato.

Ringraziamo per l’attenzione con cui questa nostra richiesta verrà esaminata e porgiamo distinti saluti.

(Piero Belletti)

Per le Associazioni: PRO NATURA PIEMONTE PRO NATURA TORINO PRO NATURA CUNEO PRO NATURA CARMAGNOLA L’ARCA DEL RE CIT PRO NATURA ANIMALI LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA LEGAMBIENTE LANGHE ROERO CANALE ECOLOGIA LAV PIEMONTE SOS GAIA LIDA TORINO LIPU BIELLA E VERCELLI ENPA ITALIA NOSTRA PIEMONTE ITALIA NOSTRA SEZ. DI ALBA ITALIA NOSTRA SEZ. DI BRA AMBIENTE21 SdB COMUNEROERO ITHACA LAUDATO SI’ DI BRA COMUNITÀ LAUDATO SI’ DI BRA 2 LAUDATO Sì’/GAZZETTA D’ALBA MOVIMENTO STOP AL CONSUMO DEL TERRITORIO OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO SALVIAMO IL PAESAGGIO