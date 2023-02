"Insieme per l'India" di Fossano propone le tradizionali uovo di Pasqua solidali, a favore dei propri progetti

L'associazione Insieme per l'India, ormai molto conosciuta a Fossano, nasce nel 2009 ed è alla vigilia dei suoi primi quindici anni di attività dalla fondazione formale della ODV, anche se le iniziative erano in campo già prima attraverso un collettivo di volontari.

Qualche giorno prima della sempre partecipata cena di autofinanziamento, che si svolgerà sabato 11 marzo a Santa Lucia, abbiamo incontrato la presidente Marilena Lingua e la vice Doriana Morra per farci raccontare impressioni e progetti futuri.

Due donne legate da una passione di volontariato ricca di risultati, ma legate anche professionalmente, perchè Doriana ha preso il posto di Marilena come docente di matematica al raggiunto pensionamento di quest'ultima. Insomma: un legame e una complicità di anni, percepibili anche solo durante una breve chiacchierata davanti ad un caffè...

Buongiorno Marilena, buongiorno Doriana. Partiamo con l'approfondire di cosa, ma soprattutto di chi, si occupa l'associazione...

"Insieme per l'India ha principalmente due campi geografici d'azione: l'India, dove sono partiti i primi progetti e da cui prendiamo il nome, e la Tanzania, in Africa.



L'apparentemente strano connubio nasce dal fatto che alcuni sacerdoti indiani con cui abbiamo lavorato stanno conducendo un percorso di missione nello stato africano e ci hanno coinvolte in progetti di alfabetizzazione e quant'altro.

I due contesti, anche se ci rendiamo conto quotidianamente che condividono le medesime difficoltà, sono profondamente diversi a livello di densità di popolazione e ambiente di vita. Basti pensare al sovrappopolamento delle periferie indiane e al fatto che, ad esempio, in Tanzania il Covid nemmeno ci è arrivato...

L'oggetto della nostra attività è principalmente il progetto delle adozioni a distanza, così come i percorsi sulla imprenditorialità femminile."

Volete dettagliare come si sviluppa la progettualità?

"Le adozioni a distanza sono un format conosciuto: noi ci occupiamo, attraverso la collaborazione con un Trust che opera in India, di individuare - e ahimè non è per nulla difficile - bambini e ragazzi da "affidare" al singolo cittadino o alla singola famiglia erogatrice, in modo che le spese per la scuola, il cibo e il necessario quotidiano possano essere coperte con le erogazioni annualmente versate. L'auspicio è che il percorso continui ogni volta fino alla soglia della indipendenza dell'individuo, quindi a seguito degli anni di formazione specifica. Ad oggi seguiamo 258 adozioni ma sono costantemente in aumento vista la crescita delle nuove necessità.

Per quanto riguarda i progetti di implementazione della autonomia delle donne agiamo con lo strumento del microcredito: ad esempio prestando il denaro per l'acquisto di un capo di bovino da latte o di una minima attrezzatura per uno spaccio di street food, con la promessa contrattualizzata della restituzione a seguito della vendita dei prodotti caseari o dei prodotti di somministrazione.

Ultimamente abbiamo avviato un progetto che possa garantire tre pasti al giorno alla popolazione indiana, attraverso la sottoscrizione di una donazione periodica. Ad oggi abbiamo fondi per coprire una annualità ma contiamo di proseguire.

Uno dei fiori all'occhiello dell'associazione è poi la recentissima nascita di una vera e propria "start up" che assembla assorbenti igienici riciclabili. Si riesce a dare un minimo reddito a diverse operatrici e in più si fa prevenzione sanitaria di base, con l'implementazione della competenza personale rispetto ad aspetti naturali e problematiche del ciclo mestruale.

In ultimo, ma sicuramente non è ancora tutto, in Tanzania abbiamo fornito pannelli fotovoltaici e contribuito ad implementare il circuito energetico legato al biogas da letame bovino".

Si tratta di un sacco di progetti! E l'altro lato della medaglia, cioè: le risorse per poter realizzare tutto questo nascono da quali strategie?

"Sostanzialmente abbiamo due grandi "raccolte" annuali: a Natale, con la vendita di riso e torrone e a Pasqua con la vendita delle uova. Sono ormai tradizioni consolidate e abbiamo volontari molto affezionati. Basti pensare che, tanto per darvi dei dati, lo scorso Natale abbiamo piazzato più di duemila confezioni di riso. In più vi sono le due cene annuali di autofinanziamento (una delle quali sarà sabato 11 marzo prossimo ed è ad oggi già ampiamente Sold Out! n.d.r.) e eventi una tantum con associazioni o realtà amiche grazie alle quali raccontiamo le esperienze e intercettiamo nuovi simpatizzanti.

Sottolineo che la prenotazione e la vendita delle uova di cioccolato relative alla Pasqua 2023 sono già partite, quindi chi ha voglia di darci una mano può contattarci."

Complimenti per l'attività che fate con Insieme per l'India, una delle tante realtà che, in un contesto di crescente individualismo, buca l'indifferenza e coinvolge in progetti destinati agli individui più fragili!