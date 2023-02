La biblioteca di Dogliani all'Europe Challenge con il progetto "LIBeRI TUTTə”

La biblioteca “L. Einaudi” di Dogliani è stata selezionata (una tra le 11 italiane) dal programma europeo “Europe Challenge 2022” sostenuto dalla European Cultural Foundation che include 32 biblioteche provenienti da 14 Paesi di tutta Europa e ha lo scopo di sostenere le biblioteche e le loro comunità locali per progettare, sperimentare e fornire soluzioni alle sfide locali che possono giovare a tutta l'Europa.

Le biblioteche dovrebbero essere spazi per il bene comune: un luogo dell’anima che vive nel tessuto sociale in cui si trova, dovrebbe generare legami, amplificare le connessioni e innescare voglia di cambiamento. Durante la pandemia, con le biblioteche chiuse per la maggior parte del tempo, questo valore è andato purtroppo perso, ma allo stesso tempo, si è capita anche la sua importanza.

Partendo da questo presupposto e in un’ottica di continuità progettuale e operativa sul territorio, il progetto “LIBeRI TUTTə” si propone di far diventare la Biblioteca di Dogliani una “biblioteca aperta a tutte e tutti”, in particolare alle ragazze e ai ragazzi di 11-14 anni, alla ricerca costante di ambiti dove sperimentare una maggiore libertà e di spazi di espressione, nutrimento e stimolo. Una biblioteca “speciale”, un luogo dove trascorrere del tempo insieme e ricostruire la propria connessione sociale dopo 2 anni di chiusura e relazioni digitali. Uno spazio ri-creativo in cui la cultura venga condivisa a partire dai propri interessi, grazie anche all’ascolto e alla co-progettazione, nel quale ci si possa sentire liberi da costrizioni.

Il progetto di innovazione culturale, che ha permesso alla Biblioteca di far parte della “sfida europea”, è realizzato grazie alla collaborazione della stessa con altre due organizzazioni: la Cooperativa Sociale Caracol che opera in progetti di comunità per i giovani del territorio e con cui si è avviata da anni una collaborazione sulle politiche giovanili e con Social and Community Theatre Centre - Teatro Popolare Europeo ETS, centro di ricerca dedicato alla progettazione e innovazione culturale attraverso la metodologia del Teatro Sociale e di Comunità, che svolge il ruolo di mediatore nella progettazione per lo sviluppo di un approccio culturale innovativo, con la supervisione scientifica di Alessandra Rossi Ghiglione.

Il progetto prevede l’organizzazione di un primo evento, “Una notte in biblioteca”, venerdì 24 febbraio a partire dalle ore 20.30, durante il quale la biblioteca inviterà i ragazzi a trascorrere tutta la notte tra libri con tanto di sacco a pelo e torcia.

L’evento prevede tre momenti:

- Books & fun: serata tra laboratori, giochi e attività creative

- Book camping: buonanotte con letture e tisana per poi addormentarsi tra gli scaffali

- Book morning: dolce risveglio con colazione, letture, chiacchiere e relax

Questa nuova iniziativa servirà a far conoscere la Biblioteca alle ragazze e ai ragazzi partecipanti e a viverla in maniera originale e accogliente. La seconda fase del progetto prevede poi la creazione di un gruppo di giovani con cui intraprendere un percorso di comunicazione social e co-progettazione culturale pensato da ragazze e ragazzi di Dogliani per i loro coetanei.

Per promuovere l’iniziativa e far conoscere il programma di questa curiosa notte tra i libri, nei prossimi giorni il team di lavoro composto dalla bibliotecaria Monica Porasso e le attrici e operatrici culturali Elena Griseri e Giulia Menegatti, proporrà nelle classi della scuola secondaria di primo grado di Dogliani un primo momento partecipativo di animazione e di letture ad alta voce che si concluderà con l’invito all’iniziativa.

Saranno inoltre predisposti, in alcuni luoghi frequentati dai giovani (scuola e impianti sportivi), degli scaffali di bookcrossing dotati di nuove pubblicazioni (graphic novel, fumetti, classici...) che rimarranno a disposizione dei ragazzi e delle ragazze.

Per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa:

Biblioteca civica “L. Einaudi” - biblioteca.dogliani@gmail.com – tel. 0173.70210