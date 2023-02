Le strategie per l'ambiente del Comune di Bra piacciono alla UE

In questi giorni la Città della Zizzola ha accolto una delegazione straniera composta dall’ing. Vasilis Myriokefalitakis, consigliere del sindaco di Rethymno, comune dell’Isola di Creta (Grecia), e della funzionaria UE Alison De Luise. La loro visita rientra nell’ambito di uno scambio di esperienze previsto dal programma dell’Unione Europea “Policy Support Facility”, cui l’Ufficio Ambiente del Comune di Bra ha recentemente partecipato.

Lo scopo del progetto – finanziato con fondi UE – è quello di promuovere un confronto sulle politiche ambientali adottate da diversi comuni aderenti al “Patto dei Sindaci”, iniziativa volontaria dell’Unione Europea che prevede l’impegno delle città aderenti a elaborare una strategia locale di contrasto ai cambiamenti climatici e di risparmio energetico attraverso l’elaborazione di un “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima” (PAESC), approvato dal Consiglio comunale braidese lo scorso dicembre.



In particolare, alla delegazione straniera sono state illustrate le attività della stazione meteorologica del Museo civico Craveri di Storia Naturale (nata a metà ‘800), le procedure di risposta in caso di calamità nell’ambito del Servizio comunale di Protezione Civile, gli interventi per il risparmio energetico effettuati su edifici pubblici e scuole, i progetti in tema di energie rinnovabili e altri temi di interesse, tra cui l’impostazione del servizio di raccolta differenziata.

“Siamo molto soddisfatti che le strategie messe in campo in questi anni da Bra a tutela dell’ambiente vengano reputate degne di essere condivise dall’Unione Europea. Significa che la città ha ben operato, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria. Nello stesso tempo, il confronto con altre realtà internazionali potrà fornirci nuove iniziative da promuovere”.

Il programma proseguirà con una visita di alcuni funzionari del Comune di Bra presso l’Isola di Creta, che si terrà nei prossimi mesi.