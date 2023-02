Sondaggi Anas sul ponte dell'Olla a Gaiola: limitazioni al traffico dal 21 al 26 febbraio

Anas ha programmato l’esecuzione di prove e indagini conoscitive sul ponte dell’Olla, lungo la Statale 21 “della Maddalena” a Gaiola, opera storica realizzata nel 1887 e poi parzialmente ricostruita nella prima metà del ‘900 in seguito agli eventi bellici. I dati risultanti dalle indagini, già annunciate dal nostro giornale (leggi qui), consentiranno di completare il progetto di risanamento conservativo delle strutture e l’ammodernamento del piano viabile.

A farlo sapere è l'Anas, che in proposito ha emesso un'apposita ordinanza. Con la stessa si prevede che, per consentire l’esecuzione delle indagini al contempo mitigando il più possibile i disagi per la circolazione in transito, a partire da martedì 21 e fino alla mattina di sabato 25 febbraio, per i mezzi con peso inferiore a 3,5 tonnellate sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria notturna 21:00 – 6:00. Nel fine settimana la limitazione sarà attiva tra le 17:00 di sabato 25 e le 22:00 di domenica 26 febbraio.

Per via degli spazi di lavoro ridotti, nei medesimi orari sarà inoltre attivo il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate. Tra martedì 21 e sabato 25 febbraio il passaggio dei mezzi pesanti sarà tuttavia consentito dalle ore 2:15 alle ore 2:45 della notte mentre domenica 26 febbraio dalle 2:00 alle 9:00 del mattino.

Il cronoprogramma delle indagini con l’individuazione delle limitazioni è stato condiviso con gli enti locali al tavolo tecnico attivato presso la Prefettura di Cuneo.