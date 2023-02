Saluzzo, pubblicato il bando per completare la "Porta di Valle"

C’è un mese e mezzo di tempo per partecipare alla gara d’appalto per la gestione della ex tettoia dei suini in piazza Buttini, l’edificio, inutilizzato da decenni, che il Comune ha riqualificato e trasformato nella Porta di Valle.

L’ultimo giorno utile sarà il 22 marzo. L’Ufficio del turismo ha inaugurato a dicembre e ora il Comune cerca il gestore per il resto della struttura, cioè un polo per la valorizzazione delle produzioni tipiche del Saluzzese e per la promozione turistica delle cosiddette “Terre del Monviso”.

Il canone d’affitto a base d’asta è di 30 mila euro, pari a 2500 euro al mese, cifra totalmente scomputabile per compensare le spese di allestimento. Tutti i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla “gara” sono contenuti nel bando, dove è prevista l’obbligatorietà per il futuro gestore di prevedere la somministrazione al pubblico di cibi e bevande. La scelta della proposta vincitrice sarà effettuata da un’apposita commissione tecnica. Il testo del bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Saluzzo (nella sezione “Amministrazione trasparente”). Si tratta del secondo bando.

Il primo era stato aggiudicato ad un imprenditore che ha poi rinunciato, inducendo il Comune a bandire una seconda gara. Per far conoscere le potenzialità della struttura appena restaurata, il Comune ha organizzato a fine novembre un "open day" a cui hanno partecipato numerosi imprenditori del settore. “L’Amministrazione civica di Saluzzo – dice il sindaco Mauro Calderoni – da anni lavora ad un progetto di promozione turistica della zona. La nostra nuova Porta di valle è uno dei perni per l’accoglienza dei visitatori nelle Terre del Monviso. Un sito unico nel suo genere e con enormi potenzialità, ampia metratura, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio. Ci auguriamo di trovare un imprenditore che creda al futuro turistico di Saluzzo e che voglia puntare, insieme a noi, su questo splendido territorio”.

Il link per tutta la documentazione del bando: https://saluzzo.sipalinformatica.it/atti/AmministrazioneTrasparenteDett.aspx?ID_INCA=67666