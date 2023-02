Sampeyre: chiusura strade, parcheggi e bus navetta per le ultime due sfilate della Baìo

Secondo uscita, domenica 12 settembre a Sampeyre, per la Baìo, che si concluderà giovedì 16 febbraio. Dall’Ufficio Turistico del capoluogo della valle Varaita comunicano informazione utili per turisti e visitatori su viabilità (che verrà modificata nei due giorni), parcheggi, e bus navetta.



CHIUSURA STRADE

Domenica 12 febbraio. Ore 9-11 e 14.30 17, da Rore Ressia Inferiore a Sampeyre (incrocio Madonnina). Ore 9.30-12 e 15.30-18.30 dal bivio per Borgata Villar al bivio per Sampeyre (borgata Martini).

Giovedì 16 febbraio. Ore 8-10 e 14.30 17 sulla strada provinciale 8, da Rore Ressia Inferiore a Sampeyre (incrocio della Madonnina). Ore 9-12 e 14.45-17 sulla provinciale 105, da Calchesio al bivio per Sampeyre (borgata Martini). Ore 9.30-12 sulla provinciale 105: dal lavatoio di Villar al bivio per Confine.

Per ulteriori informazioni: Ufficio turistico di Sampeyre (329.3177579, ore 9.30-12.30 e 14.30-18).





PARCHEGGI

Da Rore, lungo la provinciale 8 (zona borgata Cassa), fino a borgata Confine. Ci saranno appositi cartelli che evidenzieranno le aree designate e il personale addetto per regolamentare gli accessi.

Riservati ai diversamente abili: i parcheggi all’incrocio di Rore est, a Sampeyre (parcheggio Ok Market/Casa del Caffè), oltre a Calchesio (in località Pratonuovo).

Riservato ai pullman: parcheggio in via Cavour, di fronte alla Farmacia.

Riservato ai camper: una parte del secondo piazzale della seggiovia.

Per Becetto: ‘Colonia Albese’ e dopo l’incrocio Becetto/Dragoniere (curva grande). Becetto non sarà accessibile ai mezzi.





BUS NAVETTA

Sono in programma dalle ore 8 alle ore 17 (durante gli orari di apertura delle strade) nei giorni di Baìo del 12 e 16 febbraio.

Da Rore: con partenza dai parcheggi di borgata Cassa (Rore) di fronte al mobilificio Garnero e sosta in tutti i parcheggi lungo la strada provinciale 8, con scarico a Sampeyre (incrocio strada per il Colle di Sampeyre/Elva).

Da Villar: con partenza dal parcheggio di Villar a Sampeyre e sosta a tutti i parcheggi lungo la strada provinciale 105, con scarico a Sampeyre (incrocio strada per Colle di Sampeyre/Elva).

Per Becetto: con partenza dalla Cappella di San Pietro a Sampeyre, il 12 febbraio la navetta andrà a Dragoniere (con sosta ai parcheggi dedicati).