Dopo quarant'anni di servizio va in pensione la prima vigilessa di Savigliano

La prima vigilessa di Savigliano è andata in pensione. Lo scorso 31 gennaio è arrivato il momento del riposo per Luciana Garavagno, da oltre 40 anni nel corpo della Polizia Municipale di Savigliano.

Racconigese, Garavagno ha preso servizio il 1° gennaio 1982, all'età di 21 anni, dopo brevi esperienze in una ditta privata e nel Comune di Racconigi.

In questi anni saviglianesi ha svolto il suo servizio in strada e, soprattutto, si è occupata di polizia amministrativa, incarico che ha svolto fino all'ultimo periodo.

«Sono stata la prima vigilessa di Savigliano – racconta – ed una delle prime in tutta Italia. È stato senza dubbio un lavoro interessante, per il vasto ambito che tocca e perché riguarda la vita di tutti: dal settore commerciale a quello dell'edilizia e del codice della strada».

Dal 1982 Luciana Garavagno ha incontrato tre comandanti – Arena, Odasso e l'attuale, Martini –, tanti colleghi e specialmente tanta gente comune. «Tutti coloro con cui ho avuto a che fare – dice – hanno avuto un impatto positivo sulla formazione del mio carattere. Ho condiviso esperienze di comunicazione indimenticabili».

Garavagno, all'arrivo del pensionamento, vuole ringraziare i saviglianesi per questi anni. «Savigliano, anche a livello urbanistico, mi è sempre piaciuta. Ma soprattutto considero splendidi i saviglianesi, dagli amministratori, ai professionisti, ai cittadini comuni. Persone serie, umanamente valide e con le caratteristiche dell'accoglienza, dell'empatia e della disponibilità al dialogo. Di tutti questi anni porterò senz'altro con me il calore umano che ho riscontrato».

Garavagno è stata salutata dai colleghi, dal comandante Rocco Martini (e anche dagli ex comandanti) nel corso di un momento conviviale. Da tutti loro, e dall'Amministrazione comunale, le è stato rivolto un ringraziamento per il servizio svolto in questi anni.

«Che cosa farò ora? Avrò più tempo per dedicarmi alla famiglia e alle mie passioni, in primis la lettura e l'attività sportiva».