Ferrovie e non solo: una serata per parlare del futuro dei trasporti in Granda

Questa sera, venerdì 10 febbraio, alle ore 20.30 presso i locali della Fondazione Casa Delfino in Cuneo (corso Nizza 2), è previsto l’incontro dal titolo “Trasporti in Granda”



Si parlerà di ferrovie attive e sospese, indennizzi per i consumatori, raddoppio Cuneo–Fossano, ruolo dell'Agenzia della Mobilità e delle associazioni e molto altro sul mondo del trasporto pubblico locale.

Sarà un momento per fare il punto sul trasporto locale e regionale e sul ruolo delle associazioni dei consumatori nell’ambito della tutela dei diritti dei passeggeri.

Il pubblico potrà anche essere informato sul ruolo delle istituzioni regionali e in particolare dell’Agenzia della Mobilità, alla quale fanno riferimento e sono monitorate le imprese private che gestiscono il trasporto pubblico.

Con l’occasione si potrà discutere ed essere informati della situazione delle linee ferroviarie, di quelle soppresse o in procinto di esserlo e di quelle che stanno per essere riattivate e inoltre del raddoppio della Cuneo-Fossano.



Interverranno Ivano Martinetti, consigliere regionale del Piemonte; Marco Gagliardi, Movimento Consumatori Piemonte; Claudio Menegon, Comitato Pendolari Comis; Guido Chiesa, tecnico esperto. Modera Riccardo Sartoris, Movimento Consumatori Cuneo. L’ingresso è libero