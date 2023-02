Si nominano i rappresentanti nei Comiyati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia e Comprensori Alpini

Riceviamo e pubblichiamo:

In questi giorni si stanno rinnovando i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia e dei Comprensori Alpini che rispetto a quelli attuali non saranno più accorpati: accorpamento questo, iniziato nel 2017 ma che di fatto pur in presenza di Comitati “uniti”, le sedi, i bilanci e le disposizioni hanno continuato ad essere divisi.

La nostra Associazione Venatoria a seguito della crescita del numero dei propri associati avuta in questi anni, ha ottenuto la possibilità di nominare un rappresentante nel CA CN1 Valle Po e nel CA CN5 Valli Gesso e Vermenagna, ma allo stesso tempo seppur con una crescita di 21 unità nel ATC CN1 Cuneo-Fossano, potrà nominare un solo uditore, a causa della diminuzione di 112 cacciatori ammessi, nonostante l’abrogazione di alcuni limiti sulle ammissioni.

Proprio questo problema è quello che preoccupa l’Associazione perché un minor numero di cacciatori comporta un minor numero di quote versate, e come avvenuto nell’approvazione degli ultimi bilanci preventivi, seppur con il voto contrario dei nostri rappresentanti, sono stati tagliati i fondi destinati ai ripopolamenti, alle catture e alla gestione del territorio.

I costi di luce e gas si fanno sentire anche sui conti dei 5 ATC e dei 7 CA cuneesi, ma anche tutte quelle spese fisse gestionali che non sono da meno: il tutto poi si completa con la riduzione dei trasferimenti regionali e l’aumento di incombenze burocratiche.

Oggi i 12 Enti Gestori, ad esclusione di soli due ATC (CN4 e CN5), hanno un numero di cacciatori ammessi ormai esiguo, che si aggira attorno ai 400 e in alcuni casi scende sotto i 300. Escludendo i pochi Ambiti/Comprensori virtuosi, restano gli altri con grosse problematiche finanziarie e certamente, se il trend dei cacciatori è in forte calo ( nel 2022 140 i nuovi cacciatori abilitati – 360 quelli che hanno abbandonato l’attività), in un prossimo futuro si dovranno prendere delle decisioni in merito da parte della Regione: questo non solo a Cuneo ma in tutto il Piemonte dove tali Enti sono 38.

Come Associazione Venatoria si era chiesto un adeguamento dei confini, laddove oggi sono delimitati dai limiti comunali andando ad individuare eventuali confini statici insuperabili recintati tipo l’autostrada Torino-Savona, considerato anche che quando si avrà il completamento della Asti-Cuneo comporterà in alcuni casi lembi di territorio “isolati” gestiti da un ATC rispetto ad un altro. Anche i Comprensori Alpini che in alcuni casi sono stati stravolti dalla sottrazione di territorio venabile a causa dell’ampliamento delle Aree Parco, dovrebbero essere ridisegnati: il tutto per aver medesime gestioni almeno a livello provinciale.

A tutto questo si aggiunge infine la complessità delle norme regolamentari adottate dai 12 Enti Gestori, il più delle volte incomprensibili quando una delle principali finalità dovrebbe essere quella della gestione dell’attività venatoria. Per quanto riguarda invece le perizie e le liquidazioni dei danni agricoli, anche in questo caso questa Associazione ritiene che il tutto dovrebbe essere gestito da un unico Ente provinciale o direttamente dalle Associazioni di categoria, senza la necessità che debba essere quell’ATC o quel CA a gestire, ponendo quindi un pagamento uniforme dei danni su tutta la Provincia.

Infine ma non da ultimo, considerato che circa l’80% delle entrate di un ATC o CA deriva dalle quote versate dai cacciatori, non si comprende come mai non sia istituita l’assemblea annuale dei cacciatori ammessi per l’approvazione del bilancio, l’inserimento all’interno dello stesso Comitato di un garante degli atti adottati in sintonia con le disposizioni Regionali e non sia prevista l’elezione diretta del Presidente da parte di tutti i cacciatori ammessi ai rispettivi ATC e CA , tutte cose queste che in altri ATC di altre Regioni esistono ormai da anni.

Situazioni e proposte che in alcuni casi sono viste da alcuni come futuristiche ma che prima o poi, vista la costante diminuzione dei cacciatori, si dovranno valutare.

La Segreteria Provinciale ANLC Cuneo