Sicurezza, Confcooperative Cuneo promuove corsi per aziende e lavoratori

È stato siglato lo scorso 31 gennaio il Protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili nella provincia Granda.

Il documento è nato al fine di promuovere e potenziare la "Cultura della sicurezza”. I sottoscrittori, tra i quali Confcooperative Cuneo, si sono impegnati a portare avanti un programma di informazione specialistica, con azioni e iniziative formative volte a sensibilizzare e a diffondere buone pratiche di prevenzione.

In questo senso, Confcooperative Cuneo, attraverso l’agenzia formativa Irecoop Piemonte, promuove corsi per la sicurezza dei lavoratori, rivolti ad aziende operanti in attività a rischio basso, medio ed alto, RLS, Corsi Dirigente, Preposti etc.

Per garantire una maggiore fruibilità da parte di tutti, è stata attivata anche una piattaforma e-learning, utilizzabile da pc o smartphone, che permette ai lavoratori di svolgere la formazione in maniera veloce e produttiva.

“Ringraziamo il Prefetto Fabrizia Triolo per l’attenzione dedicata a questo tema così importante. – dichiara il presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandro Durando – “Questo protocollo di intesa impegna tutti gli enti firmatari a collaborare per promuovere e incentivare ancora di più la formazione e la cultura della prevenzione sui posti di lavoro. Come Confcooperative Cuneo proseguiamo un percorso rivolto a sicurezza, prevenzione, formazione e regolarità contrattuale, temi di stringente attualità e che devono essere centrali per la tutela di chi lavora nella nostra provincia”.

Il protocollo, che avrà durata quinquennale, è stato sottoscritto da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ANCI Piemonte, Direzione provinciale Inail, Direzione provinciale INPS, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio di Cuneo, Ispettorato Territoriale del Lavoro, SPreSAL ASL CN1, SPreSAL ASL CN2, ANCE Cuneo, ConfServizi, Fillea Cgil Cuneo, Falca Cisl Cuneo, Feneal Uil Cuneo, Legacoop, CONFAPI Cuneo, CN A Cuneo, Confartigianato Cuneo, Ordine degli Ingegner, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Collegi dei Geometri di Cuneo e di Mondovì, Cassa Edile, Scuola Edile, Comitato Paritetico territoriale.

Per conoscere il catalogo completo dell’offerta dei corsi per la sicurezza sul lavoro e avere informazioni e preventivi per corsi personalizzati, ma anche finanziati è possibile consultare il sito www.irecoop.piemonte.it o il canale Facebook Irecoop Piemonte o scrivere a irecoop.piemonte@confcooperative.it – 0141 357111