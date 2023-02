A sei mesi dal voto, Confartigianato incontra la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero

La promessa, nel corso dei cinque dibattiti pre-elettorali, era stata quella di tornare a fare il punto a 100 giorni dal voto con sindaci eletti e i vertici di Confartigianato Imprese Cuneo.

Dopo l'intervista al sindaco di Savigliano Antonello Portera, di Racconigi Valerio Oderda, di Borgo Roberta Robbione, e di Mondovì Luca Robaldo, questa sera (venerdì 10 febbraio) incontreremo la primo cittadina di Cuneo Patrizia Manassero. Il nostro giornale è media partner dell’iniziativa.

L'intervista, condotta dalla giornalista Cristina Mazzariello, sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20 sulla nostra pagina facebook e sulla home page di www.targatocn.it e www.lavocedialba.it.

Saranno presenti anche il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto, il presidente di zona Valerio Romana.

“Da sempre – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – consideriamo fondamentale il nostro rapporto con il territorio e riteniamo un valore la nostra organizzazione in Zone e la presenza in provincia con i nostri 19 uffici e i 190 dipendenti che ogni giorno sono al fianco degli imprenditori. In questo contesto è importante e strategico il dialogo con le amministrazioni locali, di cui i Sindaci rappresentano davvero il primo baluardo dello Stato e con i quali collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo di imprese e comunità. Oggi andiamo con loro a fare un primo tagliando”.