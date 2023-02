Quel male di vivere più forte della vita stessa: tre gesti estremi e l’importanza di non tacerne

Un tema ostico, del quale è difficile parlare perché investe l’insondabile sfera del male di vivere, della difficoltà di confrontarsi con un personale quotidiano che all’improvviso si fa ingombrante, asfissiante, ragione di una sofferenza tale da giustificare la meno naturale delle azioni. È quello dei suicidi, i gesti anti-conservativi, ricorrendo a una terminologia utile ad aggirare un tabù ancora radicato, ma che richiama un’attualità sempre ben presente tra noi.



Due i casi che, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, mercoledì 8 febbraio sono passati nei registri di sanitari e forze dell’ordine, chiamati a intervenire in circostanze tali da esporre tali fatti agli occhi di tanti, in qualche modo pubblici, impossibili a circoscriversi nel raccolto dolore dei familiari.



Nel primo pomeriggio di quella giornata il primo episodio, col corpo di un uomo rinvenuto ai piedi del viadotto Sarti dell’Est-Ovest a Cuneo. Verrà identificato come un 55enne residente in città. Sullo sfondo nessun particolare problema di ordine pratico, come ogni tanto accade, se non il crescente disagio indotto dall’insostenibile confronto col male che può insinuarsi in ognuno di noi, tra di noi e quella condizione precaria che chiamiamo esistenza. Poco più tardi, questa volta a Busca, un altro volo fatale, un’altra vittima del male di vivere, che questa volta ha colpito un 83enne.

Mentre è di questa mattina, venerdì 10 febbraio, la notizia di un nuovo caso, sempre a Busca che riguarda un uomo di 65 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto ai piedi del ponte in località Torrente Maura.



Il tema del suicidio è da sempre un ambito difficile da affrontare anche per chi fa informazione. La linea editoriale del nostro giornale è da sempre quella di non far rientrare questi casi nella cosiddetta cronaca ’nera’, salvo quando essi rivestano un qualche prevalente elemento di interesse pubblico. Perché scriverne allora?



Rispondiamo così. La nostra testata nell’ultimo anno ha dato ampio risalto al tema della salute mentale, specie con l’esplosione della pandemia, che ha messo molte persone, già fragili, in seria difficoltà. La sensibilizzazione sul tema è passata anche dal parlare di suicidio, a superare un velo fatto di un riserbo che spesso non aiuta però chi soffre.



Nello scorso novembre in Sala Falco in Provincia abbiamo preso parte a convegno che ha coinvolto medici psichiatri e psicoterapeuti, ma anche parenti di persone che hanno deciso di farla finita. Un modo per infrangere un tabù e fare prevenzione.



In quel caso era emerso come, il suicidio fosse attualmente tra le prime tre cause di morte nella fascia 15-34 anni. Ma il fenomeno tocca tutte le età.



“I fenomeni suicidari, così come i tentativi di suicidio, sono in aumento in Occidente - spiega al nostro giornale il dottor Francesco Risso, direttore del dipartimento di Salute Mentale interaziendale di Asl Cn1 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo -, dove i disturbi mentali sono la prima causa di disabilità. Un fenomeno che continua ad aumentare. Viviamo in una società nella quale è diventato più difficile vivere, dove si è emotivamente più fragili e dove sono aumentate le solitudini. Soprattutto, ma non solo, tra i giovani. Tante volte è difficile individuarle. Spesso chi vuole togliersi la vita dissimula o non ne parla. Vive questo gesto come un sollievo dalla sofferenza, motivo per cui c’è una difficoltà enorme a intercettare preventivamente queste situazioni. Sicuramente c’è un retaggio culturale che rende più complicato anche fare prevenzione. Come ormai quasi tutti riconoscono un dolore precordiale che porta all’infarto, è più difficile riconoscere una persona profondamente depressa e che mediti gesti anticonservativi".



Qualcosa si può fare, averne coscienza è il primo passo. Ancora il dottor Risso: "Può essere importante stare vicino e porsi in ascolto con persone che individuiamo come fragili, anche se spesso chi è in solitudine o in sofferenza pensa di non essere capito. È quindi importante che l’input parti da sé stessi. Può essere utile iniziare a parlare di questo problema con la propria famiglia, col proprio medico di base, approcciarsi alle onlus che operano sul territorio, che possono portare a percorsi psicoterapeutici e, qualora necessario, anche medici. Sicuramente occorre parlarne, con tatto, ma parlarne. Il problema esiste".



Riportiamo quelli che sono i servizi di supporto psicologico offerti dalla rete della sanità pubblica e dalle organizzazioni di volontariato. Tra queste, il Telefono Amico, che risponde al numero 02/23.27.23.27 (attivo tutti i giorni in orario 10-24) o tramite chat Whatsapp al numero 345/036.16.28 (in orario 18-21). Un altro servizio è quello offerto da Samaritans Onlus al numero 06/77.20.89.77, servizio attivo tutti i giorni in orario 13-22.