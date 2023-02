Ultima chiamata per risolvere il giallo di Nada: la partita si gioca sulle variazioni dei Dna a confronto

“Questi sono i giorni dell’attesa: siamo consapevoli che potrebbe essere l’ultima possibilità per imprimere una svolta al caso e finalmente individuare il responsabile”.

È fiduciosa Antonella Delfino Pesce, la criminologa e genetista che con le sue indagini ha fatto riaprire l’inchiesta sull’omicidio di Nada Cella, la ragazza di Chiavari uccisa 26 anni fa, nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria.

Un cold case che vede al centro delle indagini la bovesana Marialucia Cecere, già sospettata ai tempi del delitto, ma poi uscita dall’indagine. Sono state le ricerche puntuali e certosine della dottoressa Delfino Pesce, a riaccendere i riflettori degli inquirenti su questa donna che, poco tempo dopo il delitto, si è trasferita nel Cuneese e da anni vive con marito e figlio a Boves. Dopo non poche difficoltà per raccogliere indizi e testimonianze, a così tanto tempo di distanza, ora finalmente i diversi oggetti sequestrati e repertati - tra i quali anche un motorino che la sospettata utilizzava a quei tempi per muoversi da casa al lavoro - i risultati delle perizie sono stati depositati presso la procura di Genova. Toccherà ora agli inquirenti considerare se quelle analisi sono sufficienti per dare il via ad un processo, oppure se ritenerli troppo labili per costruirci intorno un impianto accusatorio e quindi, di conseguenza, chiedere l’archiviazione del caso.

Decisione fondamentale che, a seconda di quanto stabilito, porterebbe mamma Silvana a conoscere la verità sull’atroce delitto che le ha strappato una figlia, oppure permetterà all’indagata numero uno, Marialucia Cecere, di tornare nell’oblio, confermando la sua estraneità all’omicidio. Qualunque decisione valutata dalla procura genovese, stravolgerà la vita di persone che da oltre un quarto di secolo chiedono solo di poter conoscere la verità.

Il genetista Giardina ha depositato i risultati delle sue analisi su macchie, tracce di sangue, capelli - un centinaio di reperti in tutto - e se, tra questi risultati ci fosse stata la così detta “prova regina” per incastrare il responsabile, probabilmente si sarebbe già fatto un ulteriore passo avanti per chiudere il cerchio. Ma ciò non è successo.



“Siamo consapevoli - sottolinea la dottoressa Delfino Pesce dal suo studio di Bari - che si tratta dell’ultima possibilità per poter dare un volto ed un nome al responsabile. Ogni passo, nonostante il tempo trascorso dal delitto, è stato fatto, ora io e soprattutto Silvana, la mamma di Nada, attendiamo la decisione della procura che credo non tarderà ad arrivare”.

I tavoli su cui si gioca la partita giuridica sono molti ma il più importante è quello inerente all’analisi delle tracce di Dna trovate su reperti e luogo del delitto: la chiave del giallo si trova nel numero di "alleli", ossia il numero di differenti caratteristiche che può assumere un gene. Meno variazioni ci sono tra due Dna esaminati, e più è alta la probabilità che si tratti della stessa persona.



A sparigliare le carte c’è quel quarto di secolo di attesa, che non giova a chi vuole dare un volto all’assassino di Nada.