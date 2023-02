Temperature primaverili e nebbie mattutine. Ancora nessuna traccia di precipitazioni consistenti

Finita questa fase molto fredda, l'arrivo dell'anticiclone atlantico porterà il termometro su temperature più miti e sopra la media del periodo nei prossimi giorni. Ancora però non si vede traccia di precipitazioni consistenti.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Da oggi venerdì 10 a giovedì 16 febbraio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino possibili nebbie o foschie dense su pianure e vallate di Langhe e Monferrato.



Temperature in aumento oggi, poi stazionarie o con lievi oscillazioni da lunedì. I valori massimi oggi saranno ancora generalmente al di sotto dei 10 °C escluso coste, da domani saranno diffusamente tra gli 11 e i 15 °C. Minime che in pianura saranno in aumento, ma in presenza di cielo sereno potranno ancora essere diffusamente negative fino a domenica, con gelate o brinate mattutine, anche se limitate dalla bassa umidità. Sulle coste liguri saranno comprese tra 4 e 8 °C.



Venti assenti o deboli di direzione variabile praticamente ovunque.



Tendenza successiva. Non si vede nel medio termine un cambio di circolazione, per cui la settimana potrebbe proseguire con le stesse condizioni che si instaureranno a partire da oggi.



