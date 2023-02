Calcio: alla partita Juventus-Salernitana e l'infortunio di Fabio Miretti

Durante la partita Juventus-Salernitana, il centrocampista Fabio Miretti si becca il penalty in un fallo e per non bastare il ragazzo subisce anche un infortunio che preoccupa la squadra dei bianconeri. Si conquista un rigore ma poi si fa male e deve uscire dal campo in barella.

L'infortunio di Fabio Miretti

Nel sito di 1bet.eu.com, tutti gli utenti, all'accesso, potranno usufruire dei pronostici offerti dai bookmakers che consigliano sulle competizioni sportive, quote, bonus e altri premi. Cosa è accaduto al giovaene Fabio Miretti? Durante la partita Juventus- Salernitana, ha dovuto abbandonare il campo. Infatti il centrocampista dopo appena 40 minuti di gioco in campo, ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra dopo aver sbattuto contro il giocatore Mamadou Coulibaly. Qui Fabio Miretti è caduto a terra dolorante, nello stesso momento il ragazzo ha anche provato ad alzarsi e camminare, ma si è accasciato nuovamente a terra. Alla fine Fabio Miretti, è uscito dal campo con la barella. Il fatto è andato così, praticamente Nicolussi Caviglia, in area di rigore ha fatto cadere Fabio Miretti, ovvio che l'arbitro Antonio Rapuano vada a favore della Juventus. Dal dichetto parte Dusan Vlahovic mentre il ragazzo resta a terra dolorante dalla caduta. A quel punto, Massimiliano Allegri lo sostituisce con Nicolò Fagioli, ma quando la barella è arrivata vicino al mister si avvicinato e ha lanciato un paio di urla, forse un modo per spronare Fabio Miretti che in quell'attimo era preso dal dolore?

Le news sul calciatore

Per sapere com'è andata la partita di volley tra Cuneo e Porto Viro,puoi andare a leggere questo articolo. Mentre nel proseguio della partita contro la Salernitana il mister Max Allegri si preoccupa anche se ha inserito un altro calciatore. Tuttavia, sembra che adesso in mancanza di Fabio Miretti, l'allenatore della Juventus, ha dovuto affidarsi più che altro a Paul Pogba e Leandro Paredes ma per il momento nulla è certo. Inoltre, appena qualche ora dopo l'incidente subito, gli esami che il J. Medical di Salerno, ha fatto alla caviglia sinistra di Fabio Miretti, hanno confermato che si tratta di una distorsione. E menomale, perchè il club della Juventus è apparsa piuttosto preoccupata per il ragazzo che fortunatamente non ha presentato delle rotture gravi. Sicuramente per adesso Fabio Miretti non sarà a disposizione nelle prossime partite del campionato fino a quando non sarà completamente guarito. Per il momento mister Max Allegri deve preoccuparsi di sostituirlo perchè non sarà presente nemmeno nella doppia sfida di Europa League contro il Nantes. Insomma un altro infortunio nei bianconeri, però non ci si lamenta, una distorsione si risolve!

Le parole di Massimiliano Allegri su Fabio Miretti

In una conferenza stampa, il tecnico Massimiliano Allegri, parla del calciatore Fabio Miretti e delle possibili opzioni di sostituzioni. In effetti, l'allenatore riguardo al ragazzo dichiara: " Fabio Miretti ancor non appoggia bene la caviglia, tutto dipenderà ancora dai prossimi giorni. Sicuramente ha preso una bella botta, adesso abbiamo una partita dietro l'altra, giocatori che arrivano da mesi di inattività, chi ancora è infortunato, quindi dobbiamo sostituirlo!"- conclude Massimiliano Allegri. Ma il tecnico come farà a sostituire il centrocampista Fabio Miretti? Sembra che non ci siano molte alternative, ma come dicevamo prima, potrebbe utilizzare il terzetto Rabiot-Locatelli-Fagioli o aspettare il rientro di Pogba e Paredes o addirittura il ritorno di Bonucci per la sostituzione potrebbe essere una chance. Insomma l’infortunio di Fabio Miretti, ha messo in difficoltà Max Allegri e l'intera Juventus soprattutto perchè il mister deve studiare bene la nuova formazione compreso di sostituto.