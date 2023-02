'Conoscere la borsa': secondo posto nazionale per l'ITC Bonelli di Cuneo

Come ogni anno, ad ottobre 2022 a tutti gli studenti delle classi quarte d'Italia è stata offerta la possibilità di partecipare al gioco "Conoscere la borsa" finalizzato a comprendere come funzioni effettivamente il mondo del mercato finanziario. L'obiettivo da raggiungere consisteva nell'investire nel migliore dei modi il capitale virtuale di 50000 € dato a disposizione ad ogni gruppo.

I titoli tra i quali era possibile scegliere erano quotati nella Borsa di Stoccarda; il team della 4 A SIA (Ambrogio Erica, Arnaudo Giada, Grosso Marta, Mocellini Vanessa) ha scelto di concentrarsi maggiormente sulle azioni e sulle obbligazioni sostenibili. Gli investimenti eseguiti hanno consentito alle ragazze di posizionarsi, a livello di sostenibilità, in seconda posizione nella classifica nazionale e in prima posizione in quella provinciale e dell'ITC Bonelli.

Alla base delle scelte effettuate dal team vi è stata la selezione dei titoli che potessero garantire un buon rendimento, tenuto conto che nelle variabili svolge un ruolo non indifferente anche la fortuna! Il concorso è terminato in data martedì 31 gennaio 2023. Dopo qualche giorno i risultati e la vittoria.

“Riteniamo che sia stata un'esperienza estremamente stimolante - hanno commentato la fanciulle del Bonelli di Cuneo - che ci ha consentito di collaborare e di prendere delle decisioni condivise da tutti i membri del gruppo”.