Possiamo sicuramente dire che la società moderna si basa sulla specializzazione nel senso che i diversi professionisti che scelgono una professione specifica e lo fanno continuando, nel corso della vita, a perfezionarsi.in questo modo riescono a dare un loro importante contributo rispetto al loro settore.

Rispetto a sapere per gli impianti dentali a chi rivolgersi, il nome del professionista è quello di odontoiatra, si tratta comunque di un professionista in grado di eseguire un intervento all’interno del cavo orale. Si tratta di un’operazione che si può svolgere serenamente in ambulatorio e quindi è inutile allarmarsi da questo punto di vista. Tra l’altro l’anestesia è una anestesia locale che deve essere fatta con perizia perché bisogna andare a anestetizzare tutta la zona in cui si andrà ad operare. Quando scegliamo di farci fare un intervento di implantologia dentale, siamo comunque chiedendo di andare a riempire dei vuoti che sono stati causati dal fatto che ci è accaduto o ci hanno estratto almeno un dente.

Tra l’altro i denti mancanti possono anche essere più di uno, sia adiacenti che nonna e sulla base appunto di questa nostra esigenza potremmo contare sulla scelta di diversi tipi di impianti, ci sono anche gli impianti a ponte e che consistono nell’andare a scegliere due punti di ancoraggio alle estremità, nella maggior parte dei casi, dove far partire tutta una fila di protesi distinte.

Quali sono le cose più importanti da sapere

Sì è la prima volta in assoluto che abbiamo a che fare con questo tema e dobbiamo andare ad inserire una protesi allora diventa rilevante avere chiari alcuni elementi che ci consentono di rendere più rapida la nostra decisione. Ma la prima scelta dovrà essere fatta rispetto all’ipotesi di inserire una protesi fissa o una protesi mobile. Le differenze tra questi due dipendono moltissimo dal fatto che la protesi fissa deve essere installata tramite un intervento chirurgico mentre la protesi mobile può essere estratta dal paziente tutte le volte che vuole.

La protesi fissa alla peculiarità di assomigliare di più ai denti originali e quindi dal punto di vista estetico di solito fornisce un risultato migliore. Quindi tutte le persone che ci tengono particolarmente al proprio aspetto devono fare questa valutazione preliminare prima di prendere una decisione definitiva. Un’altra cosa che è possibile dire è che anche a livello di masticazione sicuramente la protesi fissa regala più soddisfazioni in assoluto. L’unico svantaggio della protesi fissa e che può costare molto di più e quindi è bene farsi fare un preventivo in anticipo che potrebbe anche andare a contenere, ad esempio, una cifra necessaria ad un intervento di ricostruzione ossea.

La ricostruzione ossea fa riferimento al fatto che molto spesso, la protesi non può essere inserita all’interno dell’osso della mandibola se questa non ha le dimensioni necessarie e quindi lo specialista deve prima intervenire per risolvere questo problema e per riuscire ad andare a aumentare le dimensioni dell’osso della mandibola fino ad ottenere un risultato ottimale utile da passare al secondo step.