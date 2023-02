Prestito: come ottenere le migliori condizioni?

Per molte persone la risposta a questa domanda può fare davvero la differenza. Soprattutto di questi tempi, la prima preoccupazione rispetto ad un prestito potrebbe essere proprio la convenienza economica e per questo, conoscere alcuni dettagli che possono fare la differenza, è la chiave per ottenere un prestito alle migliori condizioni possibili. Ma andiamo per gradi.

Da diversi mesi le banche centrali europea e americana stanno portando avanti una politica di rialzi sui tassi d’interesse con l’obiettivo di mantenere l’inflazione a livelli accettabili ed evitare la stagnazione economica.

Ed è proprio questa politica volta a contenere l’inflazione che ha portato in breve tempo ad un aumento considerevole delle rate di mutui e prestiti. Già da qualche mese, infatti, le banche hanno optato prevalentemente per il tasso variabile, rendendo di fatto un miraggio le mirabolanti offerte di mutuo all’1-2-3% fisso.

Ma fortunatamente esistono ancora delle opportunità nel mondo dei prestiti che offrono numerosi vantaggi e garanzie. Si tratta dei prestiti in Convenzione INPS o NoiPA, basati sul quinto dello stipendio o pensione, che tutelano a monte i prezzi sul mercato e che, diversamente da prestiti personali e dai mutui, sono meno soggetti a variazioni importanti legate all’andamento del mercato, garantendo in questi mesi di forte instabilità, tassi concorrenziali, sostenibili e sempre fissi.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione, di fatto, è la formula di finanziamento che ha dimostrato l’andamento di mercato più regolare nel corso degli ultimi due anni, non avendo sofferto neppure del calo delle erogazioni che ha caratterizzato ad esempio i prestiti personali con l’insorgere della pandemia.

In un contesto attuale di tassi di mercato in rapida crescita, i prestiti in Convenzione con Cessione del Quinto continuano a rappresentare un valido strumento di sostegno alla liquidità delle famiglie italiane.

Per cui, per non rimandare oltre un progetto importante, una spesa necessaria come l’acquisto di un’auto per andare a lavoro o la riparazione di un guasto in casa, con un Prestito in Convenzione non ci sarà molto da temere.

Perché i Prestiti in Convenzione offrono le migliori condizioni

I tassi soglia dei prestiti in Convenzione, infatti, vengono definiti dalla Banca D'Italia attraverso un calcolo stabilito per legge, dove si determina il limite massimo di tasso di interesse applicabile. Le Convenzioni stipulate con gli enti di riferimento, che sono l’INPS per i pensionati e i ministeri per i dipendenti, permettono alle categorie in questione di ottenere finanziamenti a tassi calmierati e ancora più vantaggiosi di quelli stabiliti da Banca d’Italia.

Prestiter, leader da 25 anni nel settore dei prestiti in Convenzione ha creduto nelle convenzioni fin dal momento della loro istituzione a tutela dei clienti, ed è riuscita ad elaborare un vero e proprio metodo in grado di fare la differenza, per dare valore alla liquidità richiesta. In Prestiter si avranno garantite sempre:

● una analisi personalizzata e professionale contro il rischio di indebitamento;

● la possibilità di sottoscrivere la pratica di finanziamento online con firma digitale;

● l’esclusiva garanzia Zero Costi Anticipati, Zero costi accessori e Zero spese di istruttoria;

● la possibilità di richiedere il prestito arrivando fino al compimento di 86 anni di età a fine piano di pagamento

● l'assistenza un consulente dedicato per tutto il piano di ammortamento del prestito.

Per finanziare un progetto importante è possibile richiedere una consulenza professionale sul sito Prestiter.it oppure visitare la nostra sede di Torino in Via dell’Arsenale n.35.