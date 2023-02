Usare una carta di credito su Amazon è sicuro?

Su Amazon è possibile effettuare pagamenti sicuri. Con un volume annuo di transazioni, l'azienda ha generato un fatturato di oltre 61 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2012.

Tuttavia, anche con così tante transazioni, c'è sempre il rischio di frode con carta di credito.

Sebbene la tecnologia avanzata possa rappresentare una fonte di hacking, di solito il problema nasce da una scarsa attenzione da parte del titolare della carta.

Sia per i clienti che per le aziende che utilizzano Amazon come piattaforma di vendita, ci sono molte ragioni per sentirsi al sicuro nell'utilizzo di una carta di credito.

La sicurezza nei pagamenti su Amazon è garantita attraverso l'utilizzo di carte di credito e debito. La motivazione principale è che Amazon utilizza il software SSL per cifrare il numero della tua carta, rendendolo indecifrabile senza due chiavi. Questo rende impossibile per chiunque di ottenere il tuo numero di carta di credito. Tra le altre opzioni di pagamento disponibili ci sono anche il prelievo diretto dal tuo conto bancario o l'iscrizione a Amazon Payments, che è collegata al tuo conto.

Protezione