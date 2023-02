Alassio: dal 31 marzo al 3 aprile, torna la quarta edizione del Festival della Cucina con I fiori

Un ricco programma di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore. Come sempre, sotto l’egida del Comune di Alassio e sostenuto dalla Gesco e dalla Marina del Porto di Alassio. Cresce l'attesa per la 4° edizione del festival ideato e curato da Claudio Porchia, presidente dell’associazione Ristoranti della Tavolozza.

Dal 31 marzo 4 giorni gustosi e profumati

L’atteso appuntamento di primavera infatti accoglierà numerosi visitatori e turisti. E valorizzerà, l’aspetto gastronomico dei fiori che verranno uniti, come da tradizione, con gli altri prodotti tipici del territorio, del settore agro-alimentare, quali l’olio e olive, i vini locali e le diverse De.Co firmate Alassio Experience. Il Festival vuole dare un impulso e caratterizzare la cultura gastronomica esperienziale della Città di Alassio, proponendo un modo originale e innovativo di fare gastronomia.

Un programma ricco

Per questo motivo ci saranno incontri, laboratori e corsi di formazione dedicati alla cucina con i fiori rivolti a semplici appassionati e ai futuri professionisti del settore. Il Festival si svolgerà da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”, la Marina di Alassio e il Diana GH, dove si terranno gustosi appuntamenti dedicati alle esperienze con i fiori.

Tanti personaggi

Special guest della 4° edizione del Festival saranno, come per la passata edizione, il conduttore televisivo e volto del Festival, Patrizio Roversi e la cuoca selvatica, Eleonora Matarrese. Oltre all’importante new entry rappresentata dallo Chef Giuseppe Amato. Il pasticcere più famoso al mondo che, fra le tante attività, presenterà il suo libro. E terrà un interessante laboratorio di cucina aperto al pubblico e una master class di pasticceria.

Tante novità

Presente anche l’esperta di galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca, che parlerà dell’arte di apparecchiare la tavola con i fiori. Ed il prestigioso chef Enrico Derflingher, che presenterà una variazione con fiori di Nasturzio del suo famoso piatto dedicato alla Regina Vittoria. Il programma è in corso di definizione, fervono i preparativi per far crescere la manifestazione e andare oltre il grande successo della precedente edizione.

Maggior informazioni in questa pagina e a questo link è possibile rivivere le immagini più belle dell'ultima edizione.