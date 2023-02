“Amarsi alla corte dei Marchesi di Saluzzo”, visita guidata domani

Borgo antico di Saluzzo, Castiglia: Museo della Civiltà Cavalleresca, Casa Cavassa. “Amarsi alla corte dei Marchesi di Saluzzo", un tuffo romantico in un'epoca appassionata da riscoprire attraverso i suoi capolavori è il tour guidato di sabato 11 febbraio, in occasione di San Valentino, proposto da MuSa – Musei Saluzzo.

La guida illustrerà le principali opere custodite nei Musei e le bellezze del borgo antico, con un particolare focus sui poemi d’amore, gli obblighi e le aspettative dinastiche, tra corteggiamenti, esigenze strategiche ed economiche e tormenti del cuore.

La visita terminerà con la presentazione della nuova castellana del 95° Carnevale di Saluzzo, che riceverà l’investitura sabato 11 febbraio alle ore 17 con la prima uscita pubblica sul balcone del palazzo comunale in via Macallè.

Ogni coppia di partecipanti riceverà inoltre un dolce pensiero in omaggio. Il costo del tour guidato, con partenza alle 15 in in Castiglia, ammonta a 10 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i dieci anni accompagnati).

La visita partirà con un minimo di 5 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334