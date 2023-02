Gli “Amici dei Musei” di Bra in visita alla mostra “Milano. Da romantica a scapigliata”

L’associazione “Amici dei Musei” di Bra, in collaborazione con il Museo civico Craveri di storia naturale, propone per i suoi associati una visita alla mostra “Milano. Da romantica a scapigliata” presso il Castello visconteo sforzesco di Novara. L’appuntamento è per domenica 5 marzo 2023.

Il costo dell’escursione, comprensivo di viaggio in autobus, è di 35 euro. Per i possessori dell’abbonamento Musei Piemonte la quota di partecipazione è di 23 euro. La partenza in pullman è prevista per le 7,45 da Piazza Giolitti (lato CRI). Prenotazioni e pagamento della quota entro il 15 febbraio.

Maggiori informazioni rivolgendosi al Museo Craveri, tel. 0172-412010, mail: craveri@comune.bra.cn.it.