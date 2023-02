Peveragno, Avis e Aido hanno promosso una serata sull'arrampicata

L’AVIS e l’AIDO peveragnesi hanno organizzato, mercoledì 8 febbraio una serata partecipata da tanti giovani, presso la palestra dei campi sportivi di Regione Miclèt (sulla strada della frazione San Giovenale), cuore di tutte le attività sportive locali.

“Insieme in una serata per promuovere il dono»” è stato il tema della serata, un’ “arrampicata con premi” aperta a tutti, una sorta di albero della cuccagna con biglietti con premi allestiti dagli appassionati della specialità.

L’obiettivo: far conoscere le attività di AVIS ed AIDO e rendere più noto anche uno sport divertente, sicuro e sano. Nella palestra è attivo un gruppo, molto affiatato, coeso, dedito alla arrampicata, che organizza anche corsi con il maestro bovesano (di Mellana) Paolo Cavallo.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Polisportiva e con il patrocinio comunale Il Sindaco ha portato un saluto, mentre il presidente AVIS ed AIDO, Simone Bessone, soddisfattissimo, ha ringraziato tutti, inclusi i vari sponsor peveragnesi, sempre disponibili: “Vista la buona riuscita, speriamo di poter organizzare altri appuntamenti così”, le sue parole.

Gli “Arrampicatori” si trovano nella palestra, da novembre a marzo (nella bella stagione ci si può arrampicar anche in posti più ameni, all’aperto), il mercoledì dalle 19,30 alle 21,30. I prossimi appuntamenti, con corsi base per adulti, sono fissati al 16 ed al 23 di questo mese, quello per bambini, con guida alpina, a marzo ed ottobre. Informazioni si possono avere al 340.2350055.