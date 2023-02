Saluzzo, domani l’investitura della Castellana, domenica il Carnevale degli oratori della Diocesi

Emozionata Liliana Chiapello che domani, sabato 11 febbraio, si presenterà alla città nelle vesti della nuova Castellana del Carnevale cittadino.

Prima uscita pubblica alle 17 dal balcone nel municipio in via Macallè, con il gruppo di maschere della città: “Ciaferlin” al secolo Aurelio Seimandi, le Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e i Ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino.

Si apre così il 95° Carnevale Città Saluzzo, sempre in legame con il Carnevale degli Oratori della Diocesi e in abbinata con il 69° Carnevale di Rivoli nella 5°edizione del "Carnevale delle 2 Province" che vede, come nuovo ingresso quest’anno nel circuito, il Carnevale di Barge.

La Castellana accompagnata dalle maschere giunte da vari paesi per renderle omaggio, arriverà nel centro cittadino, apprendo la parata carnevalesca.

Sul palco allestito in piazza Vineis avverrà la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Mauro Calderoni e il passaggio di consegna per mano della castellana uscente Manuela Tosello.

La sera dalle 22, presso il Pala CRS (via Don Giacomo Soleri, 16) l’appuntamento è con “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino”. I biglietti sono acquistabili in prevendita su xceed.me al prezzo di 10 euro (documento obbligatorio), oppure in cassa a 15 euro.

Domenica 12 febbraio, dalle 14.30, il centro si riempirà di colori musica, coriandoli, carri/gruppi mascherati del 6° Carnevale degli Oratori.

Si partirà da piazza Cavour per sfilare in corso Italia. La scena sarà tutta per i bambini e animatori degli oratori di Saluzzo (Don Bosco), Verzuolo, Rossana/Piasco, Dronero/Roccabruna e Moretta. L’ordine di sfilata verrà decretato tramite sorteggio e ogni carro verrà valutato da una giuria e premiato per l’originalità dei costumi e lo spirito umoristico, per l’ esibizione dello spettacolo coreografico.

Contemporaneamente a Rivoli si svolgerà la sfilata dei carri in cartapesta ( del Carnevale delle 2 province) che sarnno protragonisti a Saluzzo, domenica 19 febbraio.

Il programma del primo week-end di festa avrà un’appendice mercoledì 15 febbraio, a Barge: dalle 20, sotto l’ala mercatale presso il padiglione riscaldato si terrà la “Cena delle maschere” e l’investitura di Gian e Gina Barge, le maschere della città. Da quest’anno il Carnevale di Barge, giunto alla sua ottava edizione, è inserito nel circuito del Carnevale delle 2 Province.