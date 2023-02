San Valentino, coppie nella storia saluzzese, alla scoperta dei loro amori e del legame con la città

San Valentino: bellissimi amori e passioni a Saluzzo, nel passato e recente passato. Ricordarli a ridosso della Festa degli innamorati, domenica 12 febbraio, lungo un percorso cittadino speciale sul tema “ Le coppie nella storia saluzzese ” è l’idea delle guide turistiche dell’Associazione culturale G.A.I.A. (Guide Arte Identità Ambiente).

Chi era la coppia che ha dato lustro e storia al “Corona Grossa”, rinomatissimo ristorante, che fra i suoi ospiti importanti ebbe Quintino Sella, il quale dopo la prima ascensione italiana al Monviso ebbe l’idea, concretizzata nel 1863, di fondare il CAI, proprio nel ristorante cittadino.

Si scoprirà la storia d’amore tra la Bella Maghellona e Pietro di Provenza, di 500 anni fa raccontata come un “libro aperto” dipinto a grisaille in grandi quadri sulla facciata del palazzo di via Maghellona, recentemente restaurata.

Saluzzo, ricordano le guide, è inoltre patria della storia d’amore tra Griselda e Gualtieri raccontata dal Boccaccio e poi dal Petrarca, che traducendola in latino la diffuse in tutta Europa.

Tra le penne celebri: la poetessa Deodata Saluzzo dalla cultura enciclopedica che scambiò lettere con Alessandro Manzoni. Figlia di Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio, fu la prima donna nominata Socia dell'Accademia delle Scienze nel 1801.

Il percorso arriverà al punto panoramico (e romantico ) del Belvedere con una dolce sorpresa e alcune curiosità su Amleto Bertoni, padre dell’artigianato saluzzese.

E Silvio Pellico?. Non mancherà. Partendo dal monumento dedicato al patriota autore de "Le mie Prigioni” si passerà nel centro storico per scoprire i legami molto forti con la sua città natale, ma anche le curiosità sulla sua vita privata, i suoi legami sentimentali ("sognati oppure reali?")

Il tour toccherà l’alto centro storico con le dimore signorili dei nobili saluzzesi, l’Antico Palazzo Comunale con la torre civica, il complesso religioso medievale di San Giovanni, legato strettamente ai due marchesi Ludovico II e Margherita di Foix, per poi toccare Casa Cavassa, raccontando dei legami sentimentali di Galeazzo e Francesco Cavassa.

La pinacoteca dedicata a Matteo Olivero farà scoprire il più grande amore femminile nella vita del pittore.

“Altre coppie di personaggi meno conosciuti stupiranno per il loro forte legame con la città di Saluzzo”.

Per info e iscrizioni 349 689 8325. Anche WhatsApp (Claudia). Costo 8 euro adulti, bambini 2 euro fino a 12 anni

Ritrovo al monumento di Silvio Pellico (Piazza Vineis) alle 14,30