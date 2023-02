L'Oroscopo di Corinne dal 10 al 17 febbraio

Ariete: Troppi pensieri affollano la mente e il fatto di trattare con mezzi intronati avrà il potere di innervosirvi ancora di più… Per star bene distanziate gli arroganti, gustate il sapore dell’amicizia, dell’amore e concedetevi pause di relax. Nella coppia o tra cooperatori subentreranno incomprensioni mentre in ambito materiale qualcosa stupirà. A San Valentino: Una cenetta a base di crostacei accompagnati da un buon vinello è quel che ci vuole per festeggiare il santo dell’amore.



Toro: Con Saturno maldisposto preventivate giornate infuocate, adiacenze con gente ammantata di stupidità, erogazioni obbligatorie alternate a spese voluttuose, alterchi con parenti o tipi irriverenti, novità relative ad una proprietà, equivoci in ambito confidenziale o familiare ma anche ad una bella novella! Se volete conquistare qualcuno fatevi avanti ma con molta calma! A San Valentino: Glicemia permettendo consacrate tale solennità con pasticcini e piattini stuzzichini.



Gemelli: Tenderete ad agire d’impulso ma rammentate che soltanto con la diplomazia otterrete ciò che volete malgrado certi soggetti abbiano il potere di esacerbarvi. Marte congiunto al Sole potrebbe arrecare contrattempi, disturbi stagionali o un’accentuata stanchezza ma il buon Giove, in ottimo aspetto, consentirà di mandare in porto un progetto. Mattinate un po’ strane… A San Valentino: Se l’eros è in fase calante affidatevi al peperoncino o a qualche altra vivanda piccante.



Cancro: Nel saggiare l’altrui stoltezza rimarrete di stucco così come non sopporterete il contegno di un essere testone o costantemente con la testa nel pallone ma presto Marte entrerà nella vostra costellazione procacciando la soluzione di un dilemma od aiutandovi a veder chiaro dentro di voi e in talune ambigue persone. A San Valentino: I maschietti non dimentichino di omaggiare la compagna e le appartenenti al gentil sesso facciano un omaggino, anche piccolino, al proprio omettino!



Leone: Tra alti e bassi, stress e tensioni, le giornate scorreranno freneticamente anche se rendesi opportuno mettere nero su bianco nell’eventuale stipulazione di contratti o nel trattare con pidocchiosi o mezzi matti. Ricavate comunque degli spazi per voi e calcolate un imprevisto, una chiamata inaspettata, una simpatia ricambiata, dei ritrovi mangerecci e una eclatante novella. A San Valentino: Di ottimo auspicio sbocconcellare pane o grissini insieme all’amato bene.



Vergine: Apparirete alquanto irascibili e basterà una sciocchezza a farvi perdere le staffe… Ciononostante riuscirete in un’impresa, recupererete energia e, malgrado le mille faccende da sbrigare, non avrete di che lamentarvi. Attenti però a non strafare, siate accortissimi nel guidare, coltivate una conoscenza e, in fatto di quattrini, non fatevi infinocchiare. A San Valentino: Sorprendete il partner con una dichiarazione, uno dono originale o un invito dilettante.



Bilancia: Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un buffo contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la ponderatezza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore. Sorpresina domenicale e invito da accettare. Tendenza a processi infiammatori. A San Valentino: Una confezione di bonbon, dei fiorellini e tanti bacini delizieranno fidanzatini o sposini!



Scorpione: Avvenente questo primo quarto Luna del 13 febbraio preposto ad elargire soluzioni a vecchi tormentoni, degli attimi compiacenti e pure dei combini interessanti pur permanendo un cruccio costante atto a risolversi soltanto più avanti. Datevi una smossa per far funzionare l’attività e girate alla larga da chi puzza di falsità. A San Valentino: Se la situazione economica non è delle più brillanti contenete le spese optando magari per un presente semplice ma simbolico.



Sagittario: Aumentate l’autostima, eliminate dalla cerchia chi litiga per niente, coltivate un interesse, combinate qualcosina che appaghi interiormente, non scartate a priori le lusinghe di una persona interessante e lasciatevi trasportare verso cambiamenti non tardanti ad arrivare… Una richiesta pecuniaria vi lascerà di baccalà. A San Valentino: Andare al cinema, in pizzeria e comperare un nuovo capo di biancheria infonderà, sia ai singoli che agli accoppiati, uno spizzico di euforia.



Capricorno: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza non conviene… poi a forza di ascoltare diversi pareri alla fine non saprete più cosa fare riguardo una situazione dove di mezzo subentrano terze persone, così come dovrete prendere una decisione o aprire gli occhi a chi non vuol vedere. A San Valentino: Se siete per natura dei golosoni abbandonatevi alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta per due nella locanda prediletta.



Acquario: Malgrado le paturnie, la stanchezza, l’agitazione e Saturno avverso, riuscirete a vivere attimi di spensieratezza insieme a chi interessa. E poi abbiate fiducia in voi, frequentare soggetti corroboranti, lottare in nome di un qualcosa a cui tenete e festeggiate il compleanno allegramente. Un tipo vi sorprenderà e nel week end qualcosa vi emozionerà. A San Valentino: Anche se basta il pensiero non male sarebbe abbandonarvi a coccole e tenerezze.



Pesci: I dubbi abbondano ma non impuntatevi su prese di posizione errate perché soltanto ascoltando i suggerimenti altrui taglierete un sospirato traguardo. Oltretutto siete ancora in tempo a rimediare a malintesi o inconvenienti a patto di scendere a compromessi con chi vuole solo spronarvi e capirvi. A San Valentino: Per accendere la passione gustate delle tartine con burro e salmone e non scordate di fare gli auguri a chi ci tiene tantissimo a queste cose.