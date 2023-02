A Savigliano Fratelli d’Italia si aggiudica il monopolio del centrodestra

Continua, inarrestabile, la marcia di Fratelli d’Italia su Savigliano. FdI è rimasta – a conti fatti - l’unica forza politica di centrodestra organizzata in città. La Lega nell’ultima tornata amministrativa non ce l’ha fatta a far rieleggere in Consiglio comunale Marco Racca.



Il candidato sindaco del centrodestra, Gianluca Zampedri, dal canto suo, dopo poche settimane dal voto comunale, è passato ad Azione-Italia Viva.



L’ultimo colpo, FdI l’ha sferrato nei giorni scorsi a Forza Italia acquisendo Renato Dodaj, referente forzista nella recente consultazione comunale, risultando il candidato consigliere più votato (ma non eletto) nella lista FI-Udc con 51 preferenze personali. Dodaj – confermando le voci che circolavano da settimane – ha fatto fagotto aderendo a Fratelli d’Italia che lo ha nominato nel direttivo del circolo locale.



Di fatto, oggi, Forza Italia non ha dunque più rappresentanti su piazza a meno che il coordinatore provinciale, Franco Graglia, non adotti tempestive contromisure.



Siamo in presenza di una storia che si ripete. Infatti, pressoché tutti i maggiorenti della sezione saviglianese del partito di Giorgia Meloni, da Marco Buttieri e Maurizio Occelli, da Claudio Bonetto e Maurizio De Lio, hanno avuto trascorsi nelle fila azzurre. Occelli, in verità, era stato consigliere “imprestato” temporaneamente a Forza Italia nella scorsa consiliatura, essendo da sempre pupillo del patriarca della destra cuneese, Paolo Chiarenza.



Dopo lo strappo di Guido Crosetto da Silvio Berlusconi, tutti gli azzurri su piazza hanno seguito l’ex sindaco di Marene e – non per nulla – vengono ora annoverati tra i “crosettiani” di stretta osservanza. Il circolo saviglianese di FdI è quello che si mostra politicamente più attivo in provincia, con varie iniziative, non ultima la scuola politica che vuole estendersi oltre la cinta daziaria.



Proprio in occasione dell’apertura della scuola è stato designato il nuovo direttivo locale, che ha un comitato esecutivo così composto: Marco Buttieri presidente; Maurizio De Lio vicepresidente; Giuseppe Tomasiello, segretario; Claudio Bonetto, responsabile tesseramento; Eleonora Busso, addetta alla comunicazione; Claudio Cuteri, responsabile eventi; Elena Giovenale referente del movimento femminile, oltre ovviamente a Maurizio Occelli, membro di diritto in quanto consigliere comunale.



Del direttivo fanno inoltre parte: Emanuele Bossolasco; Martina Boglione; Renato Dodaj; Alessandro Giuliano; Gianmario Testa.