Pasticcio Asti-Cuneo, Gribaudo e Costa: "Questione troppo importante perché sia di parte"

“La realizzazione della Asti-Cuneo è una questione troppo importante per farla diventare di parte. Finora si è sempre fatto lavoro di squadra. Le categorie ci hanno sempre chiesto di essere uniti su questioni così importanti per il territorio".

Così Chiara Gribaudo (PD) e Enrico Costa (Azione), commentando il vertice del Governo e della Regione Piemonte sul tema , dopo lo stop all’opera della sovrintendenza. “Quando si è parlato di Asti-Cuneo nelle precedenti legislature tutti hanno collaborato senza distinzione di colori politici. Oggi questo non è accaduto. Se invitati avremmo partecipato, ma il Governo ha deciso di invitare al tavolo alcuni rappresentanti poltiici e altri no, senza un criterio di merito territoriale o di competenze. Adesso aspettiamo cosa avverrà da lunedì in poi dal tavolo della Sovrintendenza. Resta la delusione per un'occasione persa per meri interessi di parte - concludono i deputati - bisogna rispettare la grammatica istituzionale, essere uniti. Le fughe in avanti non servono a nessuno e non aiutano nella risoluzione del problema”.