SPID gratuito per tutti: a Frassino un “open day” per il rilascio del Sistema Pubblico di Identità Digitale

Sabato 25 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, l'Unione Montana Valle Varaita patrocina e ospita presso la sua sede (piazza Marconi 5, Frassino) un "Open SPID Day" per il rilascio gratuito dello SPID ai cittadini. Durante la mattinata alcuni facilitatori digitali saranno a disposizione della popolazione della valle Varaita per effettuare tutte le operazioni necessarie per dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che è sempre più necessario per accedere ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e dal Sistema Sanitario Nazionale. I facilitatori digitali, giovani cuneesi appositamente formati, forniranno inoltre tutte le informazioni utili a comprendere meglio il processo di digitalizzazione in atto e gli strumenti con i quali si sta realizzando, in modo semplice e realmente accessibile anche ad una fascia di età più elevata, solitamente più in difficoltà con questi strumenti. Anche le attività di informazione saranno erogate a titolo gratuito per i cittadini.

«Siamo consapevoli – dice il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – delle difficoltà tecniche rappresentate dalla "transizione digitale" in atto, specialmente presso i cittadini anziani che vivono in un contesto più isolato come quello montano. Per questa ragione l'Unione Valle Varaita ha ritenuto utile ospitare un evento in cui tutti coloro che vorranno potranno essere accompagnati gratuitamente non solo alla sottoscrizione del servizio SPID ma anche a comprendere meglio il suo effettivo utilizzo. Un gesto, molto concreto anche se piccolo, per aiutare chi vive in montagna».

L'attività è realizzata in collaborazione con Uscire Insieme - Age Italia aps (www.uscireinsieme.org), ACLI Cuneo e con l'associazione Migliorattivamente (www.migliorattivamente.org).