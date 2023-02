Verzuolo, torna il Carnevale dei bambini

“Finalmente torna ( dopo la pandemia) il carnevale a Verzuolo! Partecipate mascherati accompagnati dai genitori e dai nonni”.

L’invito per la festa del Carnevale dei bambini e ragazzi di Verzuolo, è per il pomeriggio di domani sabato 11 febbraio dalle 14,30 in piazza W. Burgo (piazza delle scuole elementari).

L’allegro programma delle due ore prevede la presentazione del carro “Lo schiaccianoci”, realizzato grazie alla Parrocchia, alle Associazioni: pro Falicetto, pro Villanovetta, pro Villa e Ciat Ca Rampignu.

Seguirà il ballo dei bambini a cui parteciperanno le maschere della Villa. Avverrà la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Giancarlo Panero e del Consiglio comunale dei Ragazzi, per un periodo di festa carnevalesca.

E’ prevista una merenda per i bambini.