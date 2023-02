Alla scuola Gianni Rodari di Alba ultimi due giorni di "Vietato non sfogliare", mostra sulla disabilità

Narrare per conoscere la disabilità attraverso una mostra interattiva e a misura di bambino. Presso la scuola Gianni Rodari di Alba è stata allestita "Vietato non sfogliare" dell'Area Onlus di Torino. La mostra comprende propone una selezione, sempre aggiornata, di oltre 100 volumi per l’infanzia, accessibili e attenti al tema della disabilità. Ci si può così venire a conoscenza di libri tattili con traduzione in Braille, in Lingua dei Segni, ad alta leggibilità, in simboli, senza parole, audiolibri ed ebook, sia italiani sia stranieri, ma anche di albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione. L’allestimento si potrà visitare ancora oggi, venerdì 10 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.30. In orario scolastico sarà aperta per le classi e le sezioni dell'istituto. Sabato 11, al mattino, si potrà accedere anche alla stanza multisensoriale della Biblioteca scolastica “Liberamente”. Per l’iniziativa si ringraziano i docenti, i collaboratori, i genitori dell’“associazione Culturandia”.