Time Out ritorna questa sera alle ore 21; Ospiti Marika Longobardi, Giada Civitico, Enrico Quarta e Maurizio Buscaino

Come tutti i venerdì ritorna puntuale “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A1 e A2. A partire dalle ore 21, in compagnia del giornalista Matteo La Viola, si parlerà di quanto accaduto nell’ultima settimana di Campionato.

Titolo della 14^ puntata è “Canta la pallavolo”, visto che questo nuovo appuntamento di Time Out si svolge nella settimana della kermesse canora del Festival di Sanremo. Tre i collegamenti previsti nel corso della puntata: il primo vedrà come protagonista la centrale del Bsc Sassuolo Giada Civitico;

Con il Ds della Seap Sigel Marsala Maurizio Buscaino si parlerà invece del difficile momento che sta vivendo in campionato la formazione siciliana; Un terzo collegamento, infine, raggiungerà l’isola di Cipro, dove ad attenderci ci sarà l’allenatore dell’Ael Limassol Enrico Quarta. L’ospite in studio, invece, sarà la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Marika Longobardi.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte con Clara Decortes (Lpm), Matteo Bibo Solforati (Lpm), Elisa Lancillotti (Montale), Michele Marchiaro (Wash4green), Federica Carletti (Wash4green), Massimo Bellano (Cuneo Granda), Agnese Cecconello (Cuneo Granda), Alessia Mazzaro (Fenera Chieri), Giorgia Zannoni (Uyba) e Rossella Olivotto (Uyba).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.