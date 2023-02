Volley femminile A1: Cuneo sfida la capolista nel debutto in panchina di Bellano

Domenica 12 (ore 17:00, diretta su www.volleyballworld.tv) la Cuneo Granda S.Bernardo torna al Palaverde per sfidare le campionesse del mondo della Prosecco DOC Imoco Conegliano venti giorni dopo i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Il match valido per la quinta giornata del girone di ritorno segnerà l'esordio di Massimo Bellano sulla panchina cuneese e sarà l'occasione ideale per continuare a ritrovare serenità e consapevolezza nei propri mezzi in vista della serie di partite (Firenze, Macerata, Perugia, Pinerolo) in cui le gatte saranno chiamate a fare punti per coltivare l'obiettivo play-off e chiudere il discorso salvezza.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La sconfitta casalinga al tie-break con il Volley Bergamo 1991 ha restituito ai tifosi biancorossi una squadra combattiva fino alla fine e determinata a superare i propri attuali limiti, che non hanno permesso di chiudere l'incontro nel quarto set. A condannare la Cuneo Granda S.Bernardo alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia Frecciarossa quelle ingenuità e quegli errori gratuiti che troppo spesso finora hanno fatto la differenza, oltre alla ormai cronica partenza lenta (primo set perso per la quinta volta consecutiva) e i frequenti blackout, come quello in avvio del quarto set (parziale di 0-7). La continuità è senza dubbio uno degli aspetti su cui dovrà lavorare il nuovo coach biancorosso Massimo Bellano, che martedì 6 ha diretto il suo primo allenamento al palazzetto dello sport di Cuneo. Il cambio di guida tecnica arriva nel momento chiave della stagione della Cuneo Granda S.Bernardo, ancora pienamente padrona del proprio destino, con l'ottavo posto distante cinque punti, ma giunta a un bivio: urge un cambio di passo per restare in corsa fino a inizio aprile per i play-off, che le cuneesi sentono di valere.

Domenica nel confronto con le Pantere le gatte vogliono offrire una prestazione migliore rispetto ai quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, quando il divario tra le due formazioni fu netto dal punto di vista tecnico e fisico, per poi preparare la fondamentale sfida con Il Bisonte Firenze di martedì 21 (ore 19:00), la prima in cui si inizierà a vedere la mano del nuovo tecnico biancorosso.

SOFYA KUZNETSOVA, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Nella partita di Coppa Italia con Conegliano abbiamo faticato in tutti i fondamentali a partire dalla ricezione, cosa che ci ha costretto a giocare spesso con palla staccata, fino all'attacco, con colpi poco intelligenti. Domenica dovremo ricevere meglio e fare scelte più oculate in attacco. Siamo in una fase di cambiamento: già contro Bergamo si è visto qualche passo in avanti, ma possiamo e dobbiamo continuare a crescere. Il confronto con la capolista è senza dubbio un'opportunità per alzare il nostro livello di gioco».

LE AVVERSARIE Una sola sconfitta in stagione, tre trofei in bacheca (Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, Coppa Italia Frecciarossa), quarti di finale di CEV Champions League già conquistati: la Prosecco DOC Imoco Conegliano è al momento la squadra più forte al mondo e punta senza misteri all'en plein di titoli.

LE EX Due tra le fila di Cuneo (Gicquel e Caravello), una tra le fila di Conegliano (Squarcini)

I PRECEDENTI Conegliano ha vinto tutti i dodici incontri disputatisi finora tra le due formazioniGLI ARBITRI Simbari e Piperata

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10