Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano nella tana della capolista Fano

Dopo la sconfitta patita in casa contro la Med Store Tunit Macerata, torna in trasferta il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, per la ventesima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, renderà visita alla Vigilar Fano, capolista e vera schiacciasassi fin qui. In palio tre punti che potrebbero pesare molto, sia nella corsa al primo che al terzo posto.

L’avversario. 17 gare vinte su 19, 52 set vinti (più di tutti) e appena 19 lasciati agli avversari (media di uno per gara). Sono questi gli impressionanti numeri dei pesaresi, che, come in parte previsto alla vigilia, si stanno contendendo il campionato con l’Abba Pineto, ovvero l’altra corazzata del raggruppamento. Dopo il ko subito proprio contro i teramani lo scorso 26 dicembre, il percorso dei ragazzi di coach Castellano è stato pressoché immacolato nel 2023: cinque vittorie consecutive, tutte “piene” e con appena quattro parziali persi. Un altro dato impressionante: al netto della sconfitta subita nella prima giornata di campionato, sempre contro la bestia nera Pineto, unica contro cui non hanno vinto, i marchigiani hanno sempre vinto tra le mura amiche e sempre ottenendo tre punti. L’ultima gioia, però, è arrivata fuori casa: un bel 3-1 sul campo di Brugherio, ottenuto nonostante l’infortunio di Gozzo nel secondo parziale e grazie soprattutto al braccio sempre efficace di Marks, che ha chiuso con 23 punti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu hanno avuto il compito in settimana di ricaricare le batterie, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo il passo falso contro Macerata.

Nicolò Bergesio, in campo nel terzo set contro la Med Store Tunit, presenta così la sfida nelle Marche: “Affrontiamo una delle squadre più complete del girone. Servirà una grande prestazione, in cui dovremo essere soprattutto bravi ad aggredire Fano al servizio, lasciandoci alle spalle il passaggio a vuoto di Cavallermaggiore contro Macerata”.

I precedenti. Sono tre i precedenti tra le due squadre, che si sono affrontate per la prima volta nella stagione 2021/22, sempre in Serie A3 Credem Banca. Il bilancio al momento è a favore di Fano: due vittorie, compresa quella ottenuta nella gara d’andata al PalaSanGiorgio, a una, che Savigliano conquistò nel primo storico incrocio tra le due squadre nella passata stagione. C’è anche un ex: è Andrea Nasari, schiacciatore di Fano proprio nella stagione 2021/22.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Vigilar Fano e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 11 febbraio al Palasport Allende di Fano.