A Bra c’è il nuovo atelier artistico del pittore Franco Gotta

È una giornata fredda, avete voglia di calore e siete improvvisamente colti dalla voglia di arte. Bene, vestitevi e andate a visitare il nuovo atelier di Franco Gotta. Si trova a Bra, in viale Rimembranze, 44 e di fatto è ricreato in un alloggio (oh, agli artisti serve spazio!).

L’atmosfera è di quelle belle, fatta di semplicità e cordialità, un posto magico, dove troneggiano luce e colori. Ovviamente non potevamo che passare a dare la nostra benedizione.

La rassegna evoca mondi vicini e lontani per un viaggio di esplorazione nelle metafore della vita. Addentrarsi significa fare un passaggio misterioso nella coscienza intima dell’autore, un cammino nel quale sono messe in evidenza diverse caratteristiche dei suoi luoghi più amati con l’esaltazione delle loro qualità e bellezze.

E come iniziare se non con la Zizzola e la devozione per Bra! Franco Gotta lo conosciamo tutti: ogni sua opera è ispirata da messaggi chiari, forti e potenti che raccontano, attraverso uno sguardo retrospettivo, la sua straordinaria passione/ossessione per l’arte e per la sua città natale.

La componente fondamentale del suo lavoro è costituita dalla relazione con il paesaggio nel quale l’artista comunica attraverso un burattino che accompagna i visitatori tra case, colline, castelli e orizzonti infiniti. Un po’ come la vita del pittore: un mix di incanto, disincanto e tele dalle mille sfumature.

Nelle stanze, aperte alla nostra curiosità, vediamo alternarsi emozioni, colori e geometrie per un’idea che si esprime come uno sguardo innamorato alla nostra terra, custodita gelosamente da una femmina, la Luna. Da sempre i suoi lavori celebrano questa musa foriera di sogni e di misteri, ricca di fascino, miti e di simbologie.

E la donna? Tutto vi parlerà di lei, si può dire che la donna è un sentore nell’aria di ogni composizione, un presentimento di quella grazia, intimità e affettività, che solo le figure femminili possono elargire. L’artista cede ad impeti cromatici, rivelandoci la quintessenza della bellezza con pennellate che, composte nei lineamenti, sussurrano al cuore.

E ancora troviamo una femminilità ammiccante nei busti a seno nudo di donne statuarie e bucoliche, dipinta in capolavori che seducono fatalmente il nostro sguardo e accendono la carica sensuale, alla stregua dell’etereo amore del fare pittura.

Con tutti questi dipinti, c’è da perdere la testa, ma non è finita. Per chiudere in bellezza, nell’atelier sono presenti anche quadri di pittori che hanno intrecciato vita, amicizia e pennelli nei quarant’anni di attività di Franco Gotta. Una carrellata di nomi che è una vera e propria tavolozza di colori, da Sismonda, Galvano e Morandelli a Nannoni, Carpini, Ricci e Giordano.

Insomma, per gli appassionati di arte è il paradiso, mentre per tutti l’invito è quello di farci un giro. Info e contatto: 333/3809046. Serve altro?