“Alba dei Campioni”, il torneo di calcio giovanile diventa itinerante

“Alba dei Campioni”, il torneo di calcio giovanile under 17 organizzato dalla società omonima e dalla Fondazione Vialli e Mauro potrebbe assumere una forma itinerante su tutto il territorio della Granda e fare tappa, oltrechè ad Alba dove si è svolta l’anno scorso la prima edizione, anche a Mondovì e Cuneo.

Se n’è parlato in Provincia venerdì 10 febbraio alla presenza del consigliere provinciale con delega allo Sport Pietro Danna, l’assessore comunale di Mondovì allo Sport e Manifestazione Alessandro Terreno, il capo di gabinetto del Comune di Alba e presidente dell’associazione “Alba dei Campioni” Leonardo Prunotto, il consigliere comunale di Alba con delega allo Sport Danilo Sobrero e per il Comune di Cuneo l’assessore allo Sport Valter Fantino con il dirigente del settore. Ospite d’eccezione Massimo Mauro, ex calciatore e giornalista sportivo.

A Cuneo sono state poste le basi per approfondire una collaborazione tra le varie città e con l’ente Provincia che farà da supporto alla manifestazione, oltrechè sostenerla con il patrocinio istituzionale. Il torneo che coinvolgerà le giovani promesse di squadre come Milan, Torino, Napoli e altre, dovrebbe svolgersi sul territorio tra fine agosto e inizio settembre, con fase finale a Alba. Sarà un grande evento calcistico che vedrà scendere in campo le formazioni giovanili di squadre tra le più importanti del panorama calcistico europeo. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e promuovere i valori dello sport.

Il consigliere Danna: “E’ stato per me un piacere ed un onore accogliere in Provincia Massimo Mauro, per la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, insieme ai colleghi amministratori delle città di Alba, Cuneo e Mondovì-L’incontro che ne è scaturito è stato molto proficuo: vi è la possibilità che il riuscitissimo evento “Alba dei Campioni” , la cui prima edizione si è svolta a Alba nel 2022, possa divenire di più ampio respiro ed interessare anche il Cuneese ed il Monregalese- La Provincia è in tal senso disponibile al fine di agevolare la collaborazione tra enti per un evento che, giova ricordarlo, è importante sia sotto il livello sportivo che benefico, avendo come scopo quello di raccogliere fondi per la ricerca”.