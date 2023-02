Asti-Cuneo: il commento di Bruna Sibille, presente al tavolo ministeriale in rappresentanza della Provincia

Al tavolo ministeriale sull’Asti-Cuneo – quello a cui hanno lamentato di non essere stati invitati i deputati Chiara Gribaudo (Pd) ed Enrico Costa (Azione) - ha invece preso parte, in rappresentanza della Provincia di Cuneo, la consigliera provinciale braidese Bruna Sibille.

Sibille, in quanto titolare della delega alle Grandi Infrastrutture, è stata partecipe e dunque testimone diretta dell’incontro a Roma.

È la stessa ex sindaca di Bra, già assessore regionale, a darne conto.

“Giovedì – scrive Sibille - ho partecipato, come delegata dal Presidente della Provincia, all'incontro con i ministeri delle Infrastrutture e della Cultura, rappresentati dal sottosegretario Rixi e dal ministro Sangiuliano. L'appuntamento era stato richiesto dal presidente della Regione Cirio a fronte della notizia allarmante diffusa dal ministro Salvini, in base alla quale la Sovrintendenza competente per territorio avrebbe dichiarato inaccettabile la soluzione 'in esterno' dell'ultimo tratto dell'autostrada Asti-Cuneo.

La notizia, che aveva suscitato un forte allarme in tutta la provincia – prosegue la consigliera provinciale braidese -, si è rivelata solo parzialmente corrispondente ai fatti. Durante l'incontro (al quale sono stati invitate anche rappresentanze politiche della zona scelte con un criterio totalmente di parte) il ministro Sangiuliano ha ridimensionato il 'no' del proprio ministero. Si tratta in realtà di una documentazione carente presentata dal concessionario, che invece deve mostrare di accrescere nel progetto le 'mitigazioni' all'impatto paesaggistico dell'ultimo tratto. Mentre è stato dichiarato esplicitamente (anche dai funzionari presenti) che, superati questi scogli, la soluzione in esterno resta praticabile.

Dalla riunione siamo quindi usciti con l'impegno che l'azienda concessionaria ed i funzionari ministeriali già da lunedì (13 febbraio) si metteranno al lavoro per raggiungere il risultato di avere un progetto che porti in pochi mesi ad avviare il cantiere degli ultimi 4,5 chilometri della 'eterna incompiuta'.

Come Provincia siamo dunque soddisfatti del risultato oggi ottenuto. Personalmente – osserva ancora Sibille - aggiungo che questo ennesimo 'intoppo' ha mostrato che tutto il sistema amministrativo del nostro Paese è ormai evidentemente inadeguato all'obiettivo di realizzare opere pubbliche (ed in generale progetti) in tempi sostenibili, con conseguenti dilatazioni anche dei costi”.

La consigliera, cui il presidente della Provincia Luca Robaldo ha affidato la delega alle Grandi Opere Pubbliche, conclude con un ringraziamento. “In attesa di una riforma strutturale tanto auspicabile quanto oggi lontana, penso che oggi vadano ringraziati tutti coloro (politici e funzionari della Pubblica Amministrazione) che onestamente si dedicano a risolvere problemi complessi al fine di fornire quanto i cittadini giustamente da loro esigono”.