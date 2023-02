Mondovì, il Carnevale ha la sua Bela: è Elisa Terreno [FOTO E VIDEO]

Lo scettro della Bela, presentata ufficialmente questa mattina in municipio, è stato affidato a Elisa Terreno, classe 1998, che affiancherà il Moro Guido Bessone e tutta la Corte.

LA BELA

Diplomata all’Istituto "Baruffi" in amministrazione, finanza e marketing, lavora nella panetteria pasticceria di famiglia. La giovane si è presentata alla conferenza tenendo in braccio la figlia Sofia.

LA CORTE

Guido Bessone (il Moro), Antonio Costamagna (imperatore), Anna Regis (principessa Adelasia), Marcello Blengino (Aleramo), Stefano Gazzola (Pietro), Paolo Costamagna (Karim), Marzia Arena (cantastorie), Mario Bosia, Federico Robaldo, Marco Vaschetto (armigeri), Giulia Caprifichi, Marilena Caramello, Francesca Famularo, Veronica Gavotto, Nicoletta Gazzera, Milena Palombaro, Martina Rosso, Francesca Servetti (damigelle), Giuseppe Bessone, Sara Canavese, Igor Dadone, Giorgio Giubergia, Federico Odetto, Marcello Turco (menestrelli).

L'ingresso della Corte in Municipio

Dopo due anni di stop, causa pandemia, il Carlevé si sdoppia, confermando la tradizionale sfilata per le vie di Breo (domenica 12 febbraio alle 14.30) e proponendo un nuovo appuntamento, il "Visual Carlevè" che andrà in scena (domenica 19 febbraio dalle 10), dedicato ai bambini.

"Accogliamo con grande emozione e gioia il ritorno del Carlevè ‘d Mondvì – ha detto il il sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo – in questa edizione in cui l'evento riparte dopo lo stop legato alla pandemia. Viviamo ancora in tempi complicati, dove le difficoltà sono molte, così come le incertezze: in questo contesto spesso avaro di momenti di spensieratezza, ben venga il carnevale, un'occasione preziosa di divertimento e di svago soprattutto per le famiglie, ma anche per le persone di ogni età".

"Siamo grati alla Famija Monregaleisa - ha affermato l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno - per il continuo impegno e per i nuovi impulsi che sta dando ad uno degli eventi “storici” del Monregalese. Un plauso particolare per il “Visual Carlevé” organizzato la domenica 19 febbraio, evento dedicato ai bambini, che sono i protagonisti del presente, ma soprattutto del futuro, di questa manifestazione".

NOVITA' - Una sola sfilata, con nuovo percorso

“Ringrazio tutti quelli che lavorano dietro le quinte del Carnevale di Mondovì, - ha detto il presidente Enrico Natta - un evento sempre più difficile da organizzare, che richiede un grande sforzo economico, anche in termini di sicurezza. Un evento che vive grazie a 53 sponsor privati che lo sostengono, oltre al Comune e a Fondazione CRC. La sfilata di domani sarà più “poverina” con meno carri e meno gruppi, questo perché abbiamo ricevuto un contributo minore dal Comune e siamo stati incaricati a fine dicembre, quindi non c’è stato il tempo necessario per garantire un'organizzazione con un numero di partecipanti pari agli altri anni. Quest'anno il percorso subisce una modifica. Non verrà infatti realizzato il tradizionale “circuito”, bensì i partecipanti transiteranno da piazza Ellero lungo l'intero corso Statuto, sino al ponte della Madonnina, per poi ripercorrere il corso a ritroso, verso la piazza. Una scelta che permette di ottimizzare al meglio il numero dei partecipanti e contestualmente di contenere i costi. Il tutto a beneficio del pubblico, che avrà modo di ammirare anche nei dettagli i carri, i gruppi e le altre attrazioni".

Alla presentazione sono interventi Carlo Comino per Fondazione CRC, insieme a Giuliana Turco e Daniela Bosia, Mauro Bernardi, presidente dell’ATL del Cuneese, Gatano D’Angelo direttore filiale Mondovì della Banca Alpi Marittime.

IL VISUAL CARLEVE'

Gli ingredienti di questa giornata saranno: tanta musica, tanti giochi, tante bellissime novità per la città di Mondovì. Il tutto nella centrale piazza Ellero, a Breo, che verrà divisa in settori, ognuno dei quali avrà una propria anima. Esibizione statica di carri allegorici e gruppi mascherati Nella prima parte di piazza Ellero, sin dal mattino i visitatori potranno gustare con calma i maestosi carri che hanno partecipato alla prima sfilata, potendo ammirare tutti i particolari delle allegorie che durante una sfilata in movimento si potrebbero perdere.

Super gonfiabili, animazione per famiglie e giochi bimbi

Il “cuore” del Visual Carlevé sarà rappresentato dalle bellissime attrazioni per i bambini e per le loro famiglie, tutte gratuite e fruibili in assoluta sicurezza sin dal mattino.

Comics&games, cosplay e Mercatino Cosplay

Il cosplay è un fenomeno di costume e culturale in grande ascesa, e prevede di “mascherarsi” come un personaggio riconoscibile non solo dei film o dei cartoni animati, ma in particolare al mondo degli anime e dei manga. In Italia le prime apparizioni del fenomeno cosplay risalgono a fine anni Novanta all'interno delle principali fiere del fumetto. A Mondovì arriverà quindi un evento di qualità sulla falsariga di quelli già ospitati in altre città italiane, con un ampio spazio dedicato al mondo del fumetto, dell'animazione, dei giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), dei videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico.

Palco ed area deejay/veejay

Presso l'ala mercatale verrà allestito un palco sul quale verranno realizzati, nel corso della giornata, diversi eventi. Sul fondale del palco verrà montato il grande ledwall, mentre sul palco si alterneranno deejay e veejay che faranno ballare e cantare il pubblico presente. Nel tardo pomeriggio, il palco ospiterà anche le premiazioni dei migliori costumi cosplay.